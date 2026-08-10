Названы семь продуктов, которые защищают сердце и сосуды 3 10.08.2026, 15:03

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Они улучшают кровообращение и снижают риск тромбов.

Существует множество различных способов поддержать здоровье сердца – будь то пробежка по кварталу или соблюдение сбалансированного рациона для контроля веса, пишет Health.

Издание добавляет, что употребление фруктов и овощей всегда является ключевой составляющей здорового питания, но есть определенные виды продуктов, которые могут обеспечить дополнительную защиту вашего сердечно-сосудистого здоровья.

Как пишет MDPI, лук, цитрусовые и другие виды продуктов содержат особые растительные соединения, которые могут помочь снизить риск образования тромбов или улучшить состояние сосудов, что способствует лучшему кровообращению.

Семь видов фруктов и овощей из этого списка могут способствовать улучшению кровообращения, укреплению сосудов и снижению риска образования тромбов:

1. Ягоды

В статье на сайте Frontiers отмечается, что ягоды известны своими антиоксидантными свойствами – они содержат растительные соединения, которые помогают бороться со свободными радикалами (молекулами, повреждающими клетки) в организме и уменьшают воспаление.

Добавляется, что предотвращение воспаления в кровеносных сосудах может способствовать снижению риска образования тромбов.

В исследовании, опубликованном в журнале Plos, утверждается, что клубника, малина и черника также богаты салицилатами – группой гормонов, которые помогают растениям защищаться.

Издание поясняет, что салицилаты тесно связаны с салициловой кислотой, содержащейся в аспирине. Среди прочего, аспирин применяют для предотвращения образования тромбов. Однако необходимо провести дополнительные исследования, чтобы определить, обладают ли пищевые салицилаты таким же эффектом.

На данный момент некоторые исследования показывают, что регулярное употребление ягод может способствовать ограничению агрегации тромбоцитов – начального процесса образования тромбов.

2. Цитрусовые

Издание отметило, что цитрусовые, такие как апельсины и грейпфруты, содержат салицилаты, как и ягоды. Кроме того, эти фрукты богаты антиоксидантами, называемыми флавоноидами. Исследования показывают, что эти соединения могут способствовать улучшению кровотока и поддержанию нормальной функции сосудов.

В частности, флавоноиды считаются вазорелаксантами, то есть они способствуют расслаблению и расширению сосудов, улучшая кровообращение.

В ходе одного исследования учёные обнаружили, что у людей, регулярно употреблявших большее количество цитрусовых, наблюдалось более низкое систолическое артериальное давление, то есть верхнее число при измерении.

3. Виноград

Отмечается, что, как и другие виды фруктов, виноград является хорошим источником растительных антиоксидантов. В частности, он содержит флавоноиды и антоцианы, которые присутствуют только в фиолетовом или красном винограде и, вероятно, способствуют поддержанию здоровья сосудов и нормальному кровообращению.

4. Гранат

Гранаты богаты полифенолами – классом растительных соединений, к которым относятся антоцианы. Эти мощные антиоксиданты обладают противовоспалительными свойствами, а результаты исследований свидетельствуют, что они могут способствовать снижению риска образования тромбов и сердечных заболеваний. Однако, как добавляет издание, необходимо провести дополнительные исследования на людях.

Примечательно, что эти фрукты также содержат соединения, способствующие выработке оксида азота, который помогает расширять сосуды и улучшать кровоток.

5. Листовые зеленые овощи

Листовые зеленые овощи, такие как капуста кале и шпинат, содержат нитраты, которые организм преобразует в оксид азота, способствующий расслаблению сосудов и улучшению кровотока.

Исследования также показывают, что у людей, употребляющих больше овощей, богатых нитратами, обычно более низкое артериальное давление.

В зелени также много витамина К – помимо прочего, этот витамин помогает организму синтезировать белки, необходимые для свертывания крови.

6. Чеснок

Чеснок богат растительными соединениями, обладающими противовоспалительными, антиоксидантными и антигипертензивными (борьба с высоким кровяным давлением) свойствами. Одно из этих растительных соединений, называемое аллицином, также может способствовать уменьшению агрегации тромбоцитов – первого этапа свертывания крови.

7. Лук

Лук принадлежит к тому же ботаническому семейству, что и чеснок, и содержит аналогичные полезные растительные соединения. В частности, лук может обладать противовоспалительными свойствами и богат антиоксидантами, называемыми флавоноидами.

В то же время издание подчеркивает, что, хотя эти фрукты и овощи и могут оказывать положительное влияние на кровообращение, они не должны заменять антикоагулянты или другие лекарства для поддержания здоровья сердечно-сосудистой системы.

Издание отмечает, что положительным моментом является то, что большинство здоровых взрослых могут без побочных эффектов включать эти фрукты и овощи в свой рацион.

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