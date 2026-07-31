«Их ждет судьба Каддафи» 4 31.07.2026, 10:09

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Олег Дунда

Украинский депутат рассказал, чем Лукашенко грозит уголовное дело.

Офис президента Украины Киев усилил действия против диктатора Лукашенко. Очередным шагом стало обращение в Офис генерального прокурора с просьбой рассмотреть возможность возбуждения против него уголовного дела.

Что обращение Офиса президента Украины в прокуратуру говорит об изменении политики Украины в отношении Лукашенко? Такой вопрос сайт Charter97.org задал депутату Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Олегу Дунде:

— Думаю, это реакция на деятельность самого Лукашенко. Мы видим, что он становится все большей угрозой и для Украины, и для Европейского союза. Соответственно, это реакция на действия Лукашенко.

Вообще Лукашенко является очень показательным примером того, как терпимость к различного рода диктаторам на определенном этапе приводит к тому, что со временем они становятся угрозой. То, как Европейский союз реагировал на Лукашенко в последние 20 лет, привело к тому, что диктатор и его режим фактически стали плацдармом для различного рода угроз, в том числе гибридных. В первую очередь для Европейского союза, но также и для Украины.

Если бы Европейский союз раньше должным образом реагировал на это еще в зародыше, то, скорее всего, мы не имели бы сегодня такой угрозы. Это нужно было сделать уже давно. Не надо заигрывать с диктаторами. Устранять проблему необходимо сразу же, как только появляются первые сигналы возможной угрозы.

В конце концов, Лукашенко рано или поздно должен закончить свою «карьеру» на скамье подсудимых в Гааге, как и многие диктаторы из стран бывшей Югославии и Африки. Лукашенко является одним из таких персонажей.

— Если против Лукашенко возбудят уголовное дело, чем это может грозить диктатору?

— В первую очередь это грозит его семье. Мы понимаем, что Лукашенко находится в том возрасте, когда будущего у него, в принципе, уже нет. Но у него остается семья.

Украина является достаточно влиятельным игроком на европейском пространстве. Первый шаг Украины, как правило, получает продолжение в виде соответствующих шагов и действий со стороны Европейского союза. Это говорит о том, что его сыновья, как старшие, так и младший, станут изгоями. Рано или поздно их может ждать такая же судьба, как и родственников Муаммара Каддафи.

— Какие еще шаги против режима Лукашенко может предпринять Украина в ближайшем будущем?

— Набор возможных действий очень большой, но многое будет зависеть от того, как будет вести себя режим Лукашенко. Озвучивать об этом заблаговременно не совсем правильно. Думаю, Лукашенко и сам понимает, какой урок он может получить.

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