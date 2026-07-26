«Весь цех №19 в ноль сложился» 1 26.07.2026, 17:19

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Разгневанные жители Кирова раскрыли детали удара по «Авитеку».

Паблики российского Кирова заполонили сообщения по поводу украинского удара по военному заводу «Авитек». Люди требуют правды о реальных потерях и призывают губернатора Александра Соколова идти в отставку.

Об этом сообщил OSINT-проект Exilenova+, изучив местные соцсети, передает «Диалог».

Согласно официальной версии, при ударе по «Авитеку» погибли 5 сотрудников военного завода. Однако местные жители уверяют, что реальное число больше как минимум в 10 раз. По их данным, удар произошел в пересменку, когда на заводе одновременно находилась и дневная, и ночная смены.

Местные жители называют число от 60 и до нескольких сотен.

«Люди погибли! И их не 6, и не 5, а гораздо больше! Во много раз! А правительство нас надувает, и все это понимают… Пишите правду, как есть на самом деле! Хватит врать! Я до последнего с утра у травмы сидел, ждал, когда брата привезут. Дождался письма о гибели от «Авитек». Шла пересменка с ночной на дневную! Весь 19-й цех в ноль сложился. Какие 6 человек? Минимум 70, их в мешках выносили. Сам видел.

Вячеслав, 60 человек погибло, более 100 находятся в северной, в б/й, в травматологии. Нашим СМИ опять сказали цыц. Это даже не вранье, это издевательство над логикой. Это как сказать, что в цех упала тонна взрывчатки, а пострадал только один.

Вы сами себе противоречите: сначала 6, потом 5, потом траур на три дня и выплаты семьям по 1,5 млн. Скажите, пожалуйста, вы считаете, что мы слепые, глухие, ограниченные разумом? 6 человек погибли на остановке от ударной волны, летели осколки, камни, стекла. Врут в наглую! В цеху в среднем 200 человек работало. От такого удара никак не может быть погибших 5 человек!» — пишут местные жители.

Особенно они возмущены тем, что не было никакого сигнала тревоги, хотя украинская ракета «Фламинго» летела до цели более часа. Эвакуация персонала не проводилась.

Жители Кирова требуют отставки губернатора, который не смог обеспечить безопасность в городе.

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