Дроны массово атаковали Москву и Подмосковье: есть разрушения 5 13.07.2026, 7:41

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Появились видео атаки.

В ночь на 13 июля власти Москвы и Московской области заявили об атаке беспилотников на российскую столицу. Работала ПВО, сообщается о разрушениях в области.

Об этом пишет New Voice.

По заявлениям российских официальных лиц, силы ПВО сбивали беспилотники, летевшие в направлении Москвы. В то же время в сети появились кадры атаки и, вероятно, последствий работы противовоздушной обороны.

В частности, взрывы и работу ПВО зафиксировали в Солнечногорске Московской области. Также местные жители публикуют видео с места падения обломков.

Сообщается, что в Московской области есть жертвы — как предполагает паблик Exilenova+, в результате работы российской ПВО.

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