Дроны массово атаковали Москву и Подмосковье: есть разрушения

Дроны массово атаковали Москву и Подмосковье: есть разрушения5
- 13.07.2026, 7:41
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Появились видео атаки.
В ночь на 13 июля власти Москвы и Московской области заявили об атаке беспилотников на российскую столицу. Работала ПВО, сообщается о разрушениях в области.
Об этом пишет New Voice.
По заявлениям российских официальных лиц, силы ПВО сбивали беспилотники, летевшие в направлении Москвы. В то же время в сети появились кадры атаки и, вероятно, последствий работы противовоздушной обороны.
В частности, взрывы и работу ПВО зафиксировали в Солнечногорске Московской области. Также местные жители публикуют видео с места падения обломков.
Сообщается, что в Московской области есть жертвы — как предполагает паблик Exilenova+, в результате работы российской ПВО.