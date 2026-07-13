Названа предварительная причина смерти сенатора США Грэма 11 13.07.2026, 8:14

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Линдси Грэм

Фото: Vadim Ghirda/Associated Press

Официальное заключение будет обнародовано после токсикологических и микроскопических исследований.

Сенатор Линдси Грэм, один из ближайших соратников президента США Дональда Трампа в Конгрессе, скончался в результате разрыва аорты, как свидетельствуют предварительные выводы судебно-медицинской экспертизы, обнародованные его офисом, сообщает Associated Press.

Издание сообщило, что, по предварительным данным судебно-медицинских экспертов, причиной смерти стало расслоение аорты – повреждение стенки главной артерии организма, связанное с затвердеванием артерий.

В то же время в статье отмечается, что официальная причина смерти будет обнародована после проведения токсикологических и микроскопических исследований.

Грэм, выдающийся республиканец из Южной Каролины и бывший юрист ВВС, прослуживший в Конгрессе более трех десятилетий, за два дня до своей смерти в субботу вечером отметил 71-летие.

Издание отметило, что его офис сообщил, что он страдал от «кратковременного и внезапного заболевания».

Трамп, который часто общался с Грэмом, сказал, что тот был «словно членом семьи». В программе NBC «Meet the Press» он рассказал, что Грэм позвонил ему в субботу вечером после возвращения из поездки в Украину и «звучал немного уставшим, но чувствовал себя прекрасно». Президент распорядился, чтобы флаги по всей стране были приспущены до вечера следующей субботы.

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