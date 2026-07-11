У Путина – критическое состояние Валерий Пекар

11.07.2026, 18:49

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ФОТО: GETTY IMAGES

От хорошей жизни такие послания западным элитам не пишут.

Я еще раз хочу подчеркнуть чрезвычайно важный момент.

Со страниц The Economist Путин обращается к западным элитам со следующим посланием:

1. Не давите на Россию и не доводите ее до поражения, потому что для вас же это может обернуться еще худшими последствиями.

2. Не отталкивайте Россию, потому что мы пойдем в Китай, и это будет хуже.

3. Не надейтесь, что Россия изменится, а примите нас такими, какие мы есть, иначе будет хуже.

4. Переверните страницу в отношениях с Россией и забудьте все, что было, иначе будет хуже.

По своей форме это мольба. А по своей сути – ультиматум. Либо будет по-моему, либо вам еще придется поплакаться.

Вывод 1. Путинский режим чувствует приближение критического состояния. От хорошей жизни такие послания не пишут.

Вывод 2. Отсутствие хороших сценариев всегда является ловушкой, искусственной иллюзией, скрывающей рефрейминг реальности. Мы должны показать наличие альтернатив и фальшивость ложной дихотомии «либо путинская агрессивная Россия, либо еще худшая катастрофа».

Вывод 3. Отсутствие стратегии Запада в отношении России создает высокую вероятность радостного принятия этого предложения. Украине нужно срочно предложить свое видение.

Я об этом подробно писал 100 раз, а скоро ситуация станет острой. Деколонизация РФ, которая была маргинальной идеей в 2022 году, сейчас становится единственно возможным выходом. Промедление с определением государственной политики в этой сфере может превратить нашу победу в поражение.

Валерий Пекар, Facebook

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