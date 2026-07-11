В четырех районах Гомельской области ограничили посещение лесов
- 11.07.2026, 18:42
Все они расположены у границы с Украиной.
Ограничения на посещение лесов введены 11 июля в четырех районах на юге Беларуси, свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.
Речь о Брагинском, Житковичском, Лельчицком и Хойникском районах Гомельской области. Решение принято в связи с III классом пожарной опасности (средний уровень).
Ограничения означают, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.
В остальных 114 районах Беларуси в леса можно ходить свободно.