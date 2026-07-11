закрыть
11 июля 2026, суббота, 19:08
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В четырех районах Гомельской области ограничили посещение лесов

  • 11.07.2026, 18:42
В четырех районах Гомельской области ограничили посещение лесов

Все они расположены у границы с Украиной.

Ограничения на посещение лесов введены 11 июля в четырех районах на юге Беларуси, свидетельствуют данные интерактивной карты на сайте Министерства лесного хозяйства.

Речь о Брагинском, Житковичском, Лельчицком и Хойникском районах Гомельской области. Решение принято в связи с III классом пожарной опасности (средний уровень).

Ограничения означают, что в леса нельзя заезжать на автомобиле и разводить там костры, но доступны пешие прогулки и сбор ягод и грибов.

В остальных 114 районах Беларуси в леса можно ходить свободно.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров