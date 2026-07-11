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Украина может обогнать США в производстве ракет для Patriot

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  • 11.07.2026, 19:39
Украина может обогнать США в производстве ракет для Patriot

Американский конгрессмен заявил о преимуществах украинской оборонной промышленности.

Американские оборонные подрядчики, включая компанию Lockheed Martin, заинтересованы в том, чтобы Украина могла производить ракеты-перехватчики для систем Patriot. Об этом заявил член Комитета по иностранным делам Палаты представителей от штата Техас Майкл Маккоул, пишет Bloomberg.

«Я считаю, что это в их интересах по целому ряду причин. Если президент хочет, чтобы это было сделано, в их интересах выполнить его просьбу», - сказал чиновник.

В агентстве напомнили, что во время встречи в рамках саммита НАТО в Анкаре президент США Дональд Трамп сообщил своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может предоставить Киеву лицензию на производство ракет к системам Patriot.

Журналисты отметили, что Маккол сделал это заявление во время пребывания в Украине, где, по его словам, украинские военные чиновники проинформировали его о технологиях производства беспилотников отечественного производства и успехах ВСУ в освобождении территорий, оккупированных Россией.

«Я думаю, что украинцы могут создавать это быстрее, а может быть, даже лучше. Так что Lockheed могла бы поучиться у украинцев в отношении своих собственных ракет-перехватчиков – как их усовершенствовать, как производить их быстрее», - добавил чиновник, говоря о ракетах к Patriot.

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