Крым становится непосильным грузом для России 11.07.2026, 19:28

1,598

Кремль замалчивает реальное положение дел на оккупираванном полуострове.

Российские власти все чаще замалчивают тему Крыма — отчасти потому, что полуостров превращается для них в непосильный финансовый, военный и социальный груз, а отчасти потому, что так проще будет в будущем избежать необходимости признавать фактическую потерю контроля над ним. Об этом сегодня, 11 июля, в эфире телеканала FREEДОМ рассказал глава Крымскотатарского ресурсного центра Эскендер Бариев.

По его мнению, дело не в том, что Крым перестал быть важен для Кремля, а в том, что он перестал быть единственным.

«Я думаю, что в связи с атаками Сил обороны Украины практически по всей Российской Федерации, конечно же, Крым начинает занимать меньшее место, меньшее внимание. Но при всем том, я бы сказал, что внимание Крыму все равно они стараются уделять. И то, что они ищут пути обеспечения Крыма, скажем, тем же бензином, и сохранить логистические поставки — для них это все равно остается очень важным. И, возможно, уже сами российские власти стараются потихоньку Крым двигать на второй, третий план для того, чтобы потом было незаметно, что Крым оказался потерянным Российской Федерацией», — пояснил гость эфира.

Молчание в эфире не отменяет затрат — счет за удержание полуострова выставляется прежде всего федеральному бюджету.

«Речь идет о том, что 95 рублей субсидий на литр бензина, который запросил гауляйтер Аксенов, когда речь идет о выплатах — 15 тысяч рублей, если более 48 часов нет света, хотя там тоже очень хитрые подходы: если даже на 5 минут появился свет, то уже расчет идет после того, как появился свет. Но, опять-таки, тут федеральный бюджет, почему я и говорил, что Крым становится все большим и большим грузом для Российской Федерации, и они долго выдержать не смогут», — отметил Бариев.

К этой статье расходов добавляется и другая, куда менее публичная.

«Когда мы говорим об обеспечении войск на территории Крыма (и личный состав, и техника), они напичкали Крым действительно военной техникой очень сильно, и очень много ее на сегодняшний момент еще сохраняется. Но при этом они продолжают атаковать из Крыма Украину, уже в меньшей степени, но продолжают. У них меньше возможностей обеспечивать, и поэтому это все влияет в целом», — рассказал эксперт.

Показательнее всего, впрочем, оказывается не бюджет, а курортный сезон — то, что раньше служило витриной нормальности и приносило в бюджет определенные деньги.

«В целом мы можем говорить, что туристический сезон сорван полностью, но при всем том еще остаются случаи, когда туристы приезжают в Крым, есть такое, во всяком случае, в Судаке наблюдается, потому что дальше уже на юг или на запад Крыма они не едут. И поэтому мы в Саках и в Евпатории видим совершенно пустые пляжи. И, кроме того, там инфраструктура пляжей больше напоминает не пляжи, не зоны отдыха, а оборонительные системы», — прокомментировал Бариев.

Тем немногим, кто все же решается на поездку, приходится преодолевать еще и логистику, которая работает не в их пользу.

«Сама логистика усложнилась. На автобусах должны перевозить до Керчи для того, чтобы поездом дальше уехать в Россию или наоборот. И тут часто меняются графики проезда этих автобусов, и почему-то чаще они отправляют автобус раньше, чем запланировано. Как купили люди билеты — и очень много жалоб со стороны российских туристов в том, что они приезжают, чтобы сесть на свой автобус, а оказывается, что автобус уехал, и им приходится ждать уже сутки для того, чтобы снова доехать до Керчи, чтобы потом уже как-то попасть на поезд, на который они ранее покупали билеты», — рассказал он.

Но самый красноречивый показатель того, что власти списали Крым как курорт на весь сезон вперед, — это судьба детского отдыха.

«Мы наблюдаем другой момент: те люди, которые заранее бронировали и закупали билеты, особенно в детские лагеря — а мы об этом уже говорили неоднократно — что до сентября месяца полностью, на весь сезон, детские объекты работать не будут. Они закрыты по Крыму, а это как минимум 1 100 таких объектов оздоровительных разного уровня. И тут идет процесс невозвращения денег для тех людей, которые в свое время заплатили, например, 75 тысяч рублей за оздоровление, за отдых ребенка, и очень много уже жалоб появляется в самой России по этому поводу. Это является сигналом того, что Крым уже ими не рассматривается, все меньше и меньше рассматривается как территория, где они могут отдыхать и проводить лето», — подытожил Бариев.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com