ВСУ поразили «дом Путина» 6.07.2026, 7:33

Фото: AP

Есть большие вопросы о том, как Кремль будет продолжать войну.

Как бывший таксист из Санкт-Петербурга, Путин понимает, насколько важно удерживать расходы на топливо на низком уровне. И, нанеся в эти выходные мощный удар по его родному городу, Украина увеличивает как материальные, так и политические издержки войны для российского президента, пишет аналитик Джонатан Сингх в статье The iPaper.

Журналист отмечает, что удары украинских дронов и ракет, нанесённые в эти выходные по крупному нефтехранилищу и военной базе во втором по величине городе России, усиливают давление на российскую противовоздушную оборону и логистику и вынуждают руководство Кремля принимать трудные решения о том, какие части страны защищать.

В статье говорится, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что город подвергся «масштабному» нападению с использованием дронов, но на нефтеперерабатывающем комплексе жертв не было.

«Это нападение произошло чуть более чем через месяц после украинского удара по городу во время крупного экономического форума, призванного привлечь иностранные инвестиции», — отмечает Сингх.

По мнению аналитика, унижение родного города российского президента Владимира Путина является частью более широкой стратегии Украины, направленной на то, чтобы увеличить издержки войны для российского народа и его элит.

«Киев надеется, что его расширенные возможности наносить удары по самому сердцу российской жизни побудят союзников, в частности президента США Дональда Трампа, предоставить дополнительные жизненно важные системы обороны, необходимые для защиты украинских городов», — предполагает Сингх.

Отмечается, что, как и удар по Москве, удар по Санкт-Петербургу является чрезвычайным унижением для Путина, который пытался оградить оба города от реальности войны.

Аналитик констатирует, что тот факт, что удалось нанести удар по городу, который так дорог сердцу Путина и который является исторической столицей Российской империи, свидетельствует о том, что украинская стратегия работает — и что в России нет безопасных мест.

«Я бы, пожалуй, сказала, что это один из самых важных моментов, которые мы видели за долгое время. Мы наблюдаем стремительное развитие украинской оборонной промышленности, сопровождающееся четким стратегическим видением, которое сейчас приносит плоды и потенциально может стать поворотным моментом в войне. Это гораздо более последовательная реализация стратегии и стратегических амбиций Украины», — отметила доцент кафедры международной безопасности в Университетском колледже Лондона Мелани Гарсон.

Сингх считает, что нападение на Санкт-Петербург, который с 1712 года на протяжении двух веков был столицей России, а также местом расположения родового имения Путина, вызывает серьезные вопросы относительно дальнейшего хода войны для Путина.

«Если ваш дом небезопасен и вы не защищаете это место, которое имеет такое большое психологическое значение для вас и для нации, то как вы можете выиграть войну и как вы собираетесь защищать остальную часть страны? Кроме того, на кого это влияет на элитном уровне? Какие потери они несут? Какие их интересы ущемляются? И какое давление они могут оказать на Путина? Те, кто задает эти вопросы, — это руководители энергетического сектора России и смежных отраслей, и именно эти люди потенциально могут влиять на стратегические изменения», — добавила Гарсон.

По словам старшего преподавателя Школы международных отношений Университета Сент-Эндрюса и ассоциированного научного сотрудника Совета по геостратегии Марка ДеВора, нанесение ударов по Санкт-Петербургу является жизненно важной составляющей стратегии Украины.

Он добавил, что три основные направления украинской стратегии заключаются в следующем:

* в подрыве российской военной экономики посредством ударов по нефтегазовой инфраструктуре;

* в перекрытии российской логистической поддержки войск на передовой;

* в нанесении ударов по территории России, чтобы показать российскому народу, что он является частью войны и что война коснется его лично.

Руководительница программы по вопросам Украины и России в Центре государственного управления и национальной безопасности Кингс-колледжа Лондона Джейд МакГлинн отметила, что нападение на Санкт-Петербург имеет реальные военные последствия, помимо символического и экономического эффекта.

«Атака на родной город Путина, конечно, имеет символическое значение — во дворе Петергофского дворца оказались обломки дрона, но еще интереснее то, что Россия сконцентрировала средства ПВО в плотное кольцо вокруг Москвы и до сих пор не очень хотела их перемещать, но теперь появится давление, чтобы перенаправить дефицитные перехватчики», — отметила она.

Аналитик рассказал, что время проведения украинских атак в эти выходные, а также крупнейших за всё время войны российских обстрелов Киева с использованием дронов и ракет, является более чем символическим.

Сингх пояснил, что в ближайшие дни мировые лидеры должны собраться в Турции на саммите НАТО, который, вероятно, будет посвящен вопросам прекращения войны. Ключевое значение может иметь то, на что согласится Трамп во время этой встречи.

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