Российские пропагандисты навели «Фламинго» на завод в Волгограде 6.07.2026, 7:57

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На росТВ появился подробный сюжет о заводе.

Телеканал «Волгоград ТВ» за шесть дней до ракетного удара «Фламинго» Украины подробно показал завод «Титан-Баррикады» и тем самым помог ВСУ, заявили в Международном разведывательном сообществе InformNapalm. Российские журналисты получили отдельную благодарность за подробный репортаж о предприятии, работающем на экономику и армию России.

21 июня 2026 года на региональном канале «Волгоград ТВ» показали сюжет о «Титан-Баррикадах» и его главном конструкторе Игоре Ковшове, говорится в Telegram-канале расследователей. Камера прошла по цехам предприятия и показала всем желающим, где находится важное оборудование и что выпускает завод. Среди прочего, в кадр попал сборочный цех, в котором изготавливают установки для добычи нефти и газа. Расследователи поблагодарили коллектив телеканала и его руководителя Артема Ямщикова, поскольку их репортаж помог успешному удару ракет «Фламинго», которые прилетели 27 июня.

В минутном репортаже, опубликованном на канале InformNapalm, можно увидеть генерального конструктора и производственные помещения «Титан-Баррикады». Между тем на портале телеканала «Волгоград ТВ» подчеркивается, что на видео запечатлены особые помещения, которые были закрыты «от посторонних глаз».

«Внимание! Важно! Выражаем благодарность региональному российскому каналу ГТРК «Волгоград-ТРВ» и его главному редактору Артему Ямщикову! Из этого репортажа удалось узнать много интересного о текущей работе предприятия. Эта работа настолько понравилась СОУ, что уже 27 июня они решили безотлагательно лично посетить этот завод с помощью FP-5 «Фламинго», — говорится в сообщении расследователей.

В сообщении украинцев отдельно в шутку отмечается, что коллектив «Волгоград ТВ» заслужил памятные награды Украины, созданные из «обломков предприятия «Титан-Баррикады».

Отметим, что днём 1 июля на канале Exilnova+ появились спутниковые снимки территории завода «Титан-Баррикады» после взрывов и попадания ракеты «Фламинго» 27 июня. Видно, что территория одного цеха полностью разрушена.

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