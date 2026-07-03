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Кот Финдус как повод для надежды

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  • Ирина Халип
  • 3.07.2026, 8:16
  • 2,754
Кот Финдус как повод для надежды
Ирина Халип
Фото: «Наша Ніва»

Мы тоже скоро будем дома.

Города наши украшены сегодня красно-зелеными полотнищами, в стране всенародный выходной, а вечером наверняка у стелы будут хором петь «Что ты сделал для родины». Вязкая пошлая скука. Так что давайте лучше о котиках.

Героем недели для белорусской диаспоры в Польше стал девятилетний бенгальский кот Финдус. Недавно Финдус пропал. Его хозяин – Валерий Есипенок, владелец белорусского магазина «Вырай» в Варшаве. Именно там белорусы встречаются не только для того, чтобы купить футболки с национальной символикой и бобруйский зефир, но и чтобы посмотреть футбольные матчи или послушать песни Змицера Бартосика. Это не просто магазин – настоящее место притяжения белорусов Варшавы. Валерий всегда предложит чай или вкуснейшую артезианскую воду («У мяне – найлепшая ў горадзе!») , которую огромными канистрами везет из дома – специально для гостей.

Когда исчез Финдус, в Варшаву пришла жара. Все понимали, что в аномальных условиях жизнь домашнего кота в опасности, и счет может идти не на дни, а на часы. Семья Валерия сбилась с ног – по ночам все ходили по окрестностям и заодно искали кинолога в надежде на то, что собака по запаху сможет найти пропавшего.

Но главное – это варшавские белорусы. Они точно так же ходили по ночам по своим районам в надежде увидеть того самого пятнистого бенгальского кота с фотографии. Рассылали фотографии знакомым из других районов, делали посты в социальных сетях с просьбой отозваться немедленно, если кто-то вдруг увидит похожего кота. Финдуса искали все.

Через шесть дней, когда надежды хозяев уже приближались к нулю (в городе +38, без воды несчастному коту не выжить, а дождей и луж, из которых можно пить, нет), в полпервого ночи девушка из спального района в четырех километрах от места, где живет Есипенок, прислала фотографию увиденного в кустах кота. И это был Финдус. Валерий с женой немедленно поехали туда и забрали голодного, изможденного, матерящегося на непонятном языке кота. Белорусы Польши были счастливы. Белорусы Беларуси – тоже. Люди из разных городов и стран перезванивались и говорили друг другу: «Ты слышал? Финдус нашелся!»

Это только кажется, что поиски кота не имеют отношения к проблемам белорусов. Имеют, и самое прямое. Белорусы в очередной раз провели кампанию солидарности. Показали, что могут все – найти в огромном городе пропавшего питомца, мгновенно обеспечить материальную и организационную помощь освобожденным политзекам, за один день собрать деньги попавшей в беду соотечественнице. Весь ужас, пережитый нами за последние годы, не изменил в нас главное. Души не зачерствели, сердца не окаменели, уровень эмпатии не снизился. Мы по-прежнему живем по принципу «помогай своим в любое время суток». И в магазин Есипенка ходим не столько за зефиром, сколько для поддержки – и владельца поддержать, и себя.

Мы с Валерием познакомились много лет назад. Помните, в Минске в торговом центре «Московско-Венский» (кто придумал такое название, ума не приложу) был магазин «Мой родны кут»? Это был магазин Есипенка. Однажды я забежала туда, чтобы купить наклейку с «Пагоняй» на автомобиль. Мы с Валерием разговорились, познакомились, и вышла я с подарком – с «вышимайкой» для сына. Идя домой, думала: наклейка копеечная, подарок стоит гораздо дороже, как же этот человек бизнес делает? Откуда он прибыль возьмет, раздавая подарки? А потом поняла: прибыль для Валерия – не главное. А главное – ощущение места. Того места, куда приходят единомышленники. И, конечно, Финдус.

Сегодняшний «Вырай» в Варшаве («Мой родны кут» в изгнании») – такое же место. Там тоже собираются единомышленники. Те, кто давно не видел друг друга, обнимаются. Те, кто не был знаком, — наконец знакомятся. И все, независимо от того, насколько по-разному они видят дорогу к свободе Беларуси, искренне радуются друг другу. И тому, что Финдус наконец дома.

Мы тоже скоро будем дома, не сомневайтесь.

Ирина Халип, специально для Charter97.org

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