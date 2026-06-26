Змитер Бартосик провел в Варшаве «путешествие в 90-е»
- 26.06.2026, 14:05
Старые песни прозвучали в новой обработке.
Известный белорусский бард Змитер Бартосик вместе с Татьяной Карпилович провели песенно-анекдотическое путешествие в 1990‑е под названием «На руінах Вялікага Княства».
Мероприятие прошло 25 июня в варшавском белорусском магазине Vyraj по адресу: al. Armii Ludowej, 12.
Некоторые старые произведения прозвучали в новой обработке: Змитер Бартосик пел под гитару, а Татьяна Карпилович исполниля партию баяна.
Белорусы, которые пришли на встречу, смогли услышать песни, знакомые им еще с 90-ых годов – такие, как «Горад за зачыненай брамай», «Калі мы станемся глыбокімі дзядамі», «Чачэрск».
Также Змитер Бартосик прочитал несколько рассказов собственного сочинения и рассказал об истории создания песен, которые звучали на концерте.