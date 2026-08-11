Умер Александр Милинкевич 42 11.08.2026, 11:19

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Александр Милинкевич

Экс-кандидату в президенты Беларуси было 79 лет.

Умер белорусский политик, единый кандидат демократических сил на президентских выборах 2006 года Александр Милинкевич.

О его смерти сообщил Игорь Кулей, сын супруги политика Инны Кулей.

«Сегодня в 7:15 утра отошел в вечность Александр Милинкевич», — написал он.

25 июля политику исполнилось 79 лет.

В 2006 году Александр Милинкевич был кандидатом от демократической оппозиции со статусом «единого» на президентских выборах в Беларуси. Позднее он создал общественное движение «За Свободу» и до 2016 года возглавлял его.

Милинкевич родился в Гродно. В 1990–1996 годах он занимал должность заместителя председателя Гродненского горисполкома. В то время он активно способствовал белорусизации города.

В ноябре 2025 года Милинкевич перенес тяжелую операцию. Обследование показало, что правая шейная артерия была на 80% перекрыта тромбом. После хирургического вмешательства у политика развился отек мозга, три недели он находился в интенсивной терапии. Затем последовал длительный период лечения и реабилитации.

Редакция сайта Charter97.org выражает соболезнования родным и близким Александра Милинкевича.

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