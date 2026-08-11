Z-блогеры в России признали, что Путин полностью оторван от реальности 8 11.08.2026, 11:57

8,268

Диктатор не понимает реальной картины на поле боя и занимается самогипнозом.

Российские провоенные блогеры уже открыто ставят под сомнение заявления главы Кремля Владимира Путина об успехах армии РФ в войне против Украины.

На это в который раз обратил внимание журналист Денис Казанский в своем новом видео.

По его словам, российские Z-спикеры уже прямо говорят, что на отдельных направлениях российские войска не наступают, а теряют позиции. При этом они допускают, что Путину докладывают искаженную информацию о ситуации на фронте и диктатор попросту не в курсе реальной картины.

Некоторые российские военблогеры называют происходящее «самогипнозом» и опасаются, что военно-политическое руководство РФ буквально отрывается от реальности.

Один из них даже проводит параллели между Путиным и Николаем II, который во время Первой мировой войны также получал оптимистичные доклады на фоне огромных проблем российской армии в действительности.

По словам Z-блогеров, для РФ возникает замкнутый круг: кремлевская пропаганда рассказывает об успехах, руководство видит эти сообщения и использует их как основу для своих заявлений, после чего пропаганда продолжает распространять еще более оптимистичные тезисы.

При этом даже военблогеры уже признают, что общество устало от войны. Казанский считает, что схожая ситуация с неправильной оценкой со стороны Кремля уже наблюдалась ранее – перед началом полномасштабного вторжения, когда российская пропаганда переоценивала возможности собственной армии и недооценивала способность Украины обороняться.

В итоге это привело к настоящей катастрофе для Москвы: огромным потерям, падению репутации и тяжелому экономическому кризису.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com