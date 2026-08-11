США продали на металлолом два захваченных российских нефтяных танкера 5 11.08.2026, 12:05

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Суда приобрела дубайская утилизационная компания.

США продали на металлолом два связанных с Россией нефтяных танкера Era и Lileo, которые были захвачены американцами в январе, сообщает Reuters со ссылкой на Lloyd’s List. Суда приобрела за неназванную сумму дубайская утилизационная компания Global Marketing Systems (GMS). Их отправили в индийский порт Аланг для демонтажа.

В GMS уточнили, что суда были проданы американским правительством на основании судебного решения. Однако из-за неопределенности с предыдущими владельцами при сделке были сложности, отметил гендиректор компании Анил Шарма.

Танкер Era, который изначально шел под названием Bella 1 и использовал панамский флаг, был задержан в водах к югу от Исландии 7 января. Ранее, в конце декабря, Береговая охрана США попыталась остановить его в Карибском море у берегов Венесуэлы в рамках блокады, направленной на прекращение экспорта нефти из этой страны. Судно не спасло то, что, убегая через Атлантику, оно зарегистрировалось в России и сменило название на Marinera.

В Вашингтоне заявляли, что оно перевозило подсанкционную нефть из Венесуэлы и Ирана. Владельцем танкера оказался бизнесмен из Крыма Илья Бугай. Российские власти обвиняли США в «незаконной силовой акции» и нарушении права на свободу судоходства, а МИДу РФ пришлось просить лично президента США Дональда Трампа об освобождении экипажа.

Танкер Lileo, ранее известный как Veronica, также был захвачен американцами в Карибском море в январе. Он пытался избежать задержания, сменив название на Galileo и подняв российский флаг. Судно находилось под санкциями США.

Всего в рамках морской блокады Венесуэлы американские власти захватили десять нефтяных танкеров. Как отмечает Reuters, подсанкционные суда нередко меняют названия и флаги, чтобы избежать обнаружения.

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