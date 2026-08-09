Эпицентр «ядерного взрыва» находился в подмосковном Серпухове 26 Александр Невзоров

9.08.2026, 10:04

57,272

Александр Невзоров

На территории засекреченной части ракетных войск.

По поводу звука взрыва в Подмосковье вчера.

К нам поступила информация (никаких подтверждений ее подлинности у нас нет), что эпицентр взрыва находился в подмосковном Серпухове.

Серпухов город загадочный и высоко милитаризированный.

Его постоянно атакуют БПЛА, там даже проводятся учения по эвакуации - последнее состоялось 10 дней назад, 26 июля 2026.

Там же находится главное ПВО, институт ракетных и ядерных войск, полигон, в том числе с подземной частью, старые и новые склады артиллерии, на которых и сейчас хранят любимые ракеты Путина «Посейдоны/Тополя/Цирконы», там же проводят учения, там же пункт радиолокации, предупреждения о ракетной опасности и многое другое важное-секретное.

Условно говоря, оттуда в случае чего, должны лететь ракеты на условный «Вашингтон».

Под Серпуховом находится система подземных ходов - как в Иране, Газе и Ливане.

Там же строили что-то похожее на подземный ядерный коллайдер.

Источник утверждает, что эпицентр подземного взрыва находился на территории засекреченной военной части ракетных войск.

Местные жители писали о взрыве около лифтового завода, но их быстро переубедили.

Никаких прямых доказательств нет, очевидцев с видео - тоже нет.

Однако источник утверждает, что испытывали ракету/бомбу под землей.

Еще раз оговоримся, достоверность информации мы проверить не можем.

Призываем ОСИНТ специалистов, журналистов-расследователей выяснить, насколько эта версия имеет право на существование.

По поводу лифтового завода, есть народная версия о том, что шахты испытаний лифтов находятся в Серпухове рядом в военными базами не просто так. Мол это «для конспирации».

И еще:

Под Серпуховом много карстовых пустот.

Говорят о наличии пещер и подземных ходов, один из которых ведет прямо в Кремль со своим шоссе. Строили когда-то как «ветку метро» еще в советское время.

Под монастырями действительно есть подземный город. Тоннели проходят на глубине 20 метров.

В Серпухове действительно находится огромное количество подземны бункеров, предназначенных, в том числе, на случай ядерной войны.

Ну и вишенка на торте. Говорят, один бункер особенный - для кремлевского упыря.

В момент Х он должен примчаться на своем «Аурусе» из Кремля по подземной дороге), нажать на кнопку и засесть в бункере.

Александр Невзоров, «Телеграм»

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com