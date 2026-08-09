Эпицентр «ядерного взрыва» находился в подмосковном Серпухове

Эпицентр «ядерного взрыва» находился в подмосковном Серпухове26
- Александр Невзоров
- 9.08.2026, 10:04
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На территории засекреченной части ракетных войск.
По поводу звука взрыва в Подмосковье вчера.
К нам поступила информация (никаких подтверждений ее подлинности у нас нет), что эпицентр взрыва находился в подмосковном Серпухове.
Серпухов город загадочный и высоко милитаризированный.
Его постоянно атакуют БПЛА, там даже проводятся учения по эвакуации - последнее состоялось 10 дней назад, 26 июля 2026.
Там же находится главное ПВО, институт ракетных и ядерных войск, полигон, в том числе с подземной частью, старые и новые склады артиллерии, на которых и сейчас хранят любимые ракеты Путина «Посейдоны/Тополя/Цирконы», там же проводят учения, там же пункт радиолокации, предупреждения о ракетной опасности и многое другое важное-секретное.
Условно говоря, оттуда в случае чего, должны лететь ракеты на условный «Вашингтон».
Под Серпуховом находится система подземных ходов - как в Иране, Газе и Ливане.
Там же строили что-то похожее на подземный ядерный коллайдер.
Источник утверждает, что эпицентр подземного взрыва находился на территории засекреченной военной части ракетных войск.
Местные жители писали о взрыве около лифтового завода, но их быстро переубедили.
Никаких прямых доказательств нет, очевидцев с видео - тоже нет.
Однако источник утверждает, что испытывали ракету/бомбу под землей.
Еще раз оговоримся, достоверность информации мы проверить не можем.
Призываем ОСИНТ специалистов, журналистов-расследователей выяснить, насколько эта версия имеет право на существование.
По поводу лифтового завода, есть народная версия о том, что шахты испытаний лифтов находятся в Серпухове рядом в военными базами не просто так. Мол это «для конспирации».
И еще:
Под Серпуховом много карстовых пустот.
Говорят о наличии пещер и подземных ходов, один из которых ведет прямо в Кремль со своим шоссе. Строили когда-то как «ветку метро» еще в советское время.
Под монастырями действительно есть подземный город. Тоннели проходят на глубине 20 метров.
В Серпухове действительно находится огромное количество подземны бункеров, предназначенных, в том числе, на случай ядерной войны.
Ну и вишенка на торте. Говорят, один бункер особенный - для кремлевского упыря.
В момент Х он должен примчаться на своем «Аурусе» из Кремля по подземной дороге), нажать на кнопку и засесть в бункере.
Александр Невзоров, «Телеграм»