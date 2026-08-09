«В один прекрасный день это прикончит Путина» 2 9.08.2026, 10:32

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Иван Яковина

«Черный лебедь» приближается к Кремлю.

Российская экономика рано или поздно не выдержит нарастающего на нее давления на фоне войны, санкций и ударов по нефтянке, сообщил политический обозреватель Иван Яковина.

Все это приведет к инфляции, которая и станет «черным лебедем» для Путина и его режима. Свой взгляд на перспективы обвала российской экономики и связанными с этим последствиями журналист озвучил на канале YouTube.

«Правду надо сказать, сейчас очереди не такие большие, как были в самый разгар бензинового кризиса, но они быстро растут, и, я думаю, если удары будут продолжаться по НПЗ, очереди опять станут очень серьезными. Некоторое время российский бензиновый рынок спасал массированный импорт топлива, но это лишь временная мера, поскольку импортировать необходимое количество бензина Россия не способна. Для этого пришлось бы весь российский теневой флот перенаправить с экспорта нефти на импорт бензина», - озвучил свой взгляд на происходящее в России Яковина.

Также политический обозреватель спрогнозировал событие, которое станет судьбоносным для России и Путина: «Без возобновления полноценной работы НПЗ дефицит топлива в России никуда не уйдет и тем самым будет наносить ущерб российской экономике, потому что постоянный рост цен на бензин, который вызван дефицитом, означает постоянный рост инфляции, а инфляция, я абсолютно уверен, в один прекрасный день прикончит режим Путина. Сейчас все дело идет к тому, что в России начинает раскручиваться маховик инфляции, и, видимо, остановить это уже невозможно».

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