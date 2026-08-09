Турция заявила об атаках на все суда в Черном море

Турция заявила об атаках на все суда в Черном море5
- 9.08.2026, 8:39
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Анкара обратилась к РФ и Украине.
Власти Турции заявили о всплеске атак на торговые суда в Черном море и обратились к России и Украине с предложением объявить о частичном перемирии.
Как сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, слова которого приводит Le Temps, Анкара призвала Москву и Киев ввести мораторий на удары по коммерческим судам в Черном море.
По словам турецкого министра, боевые действия распространились на все Черное море и ударам подвергаются «все суда без разбора».
«Сначала они атаковали порты и военные суда. Теперь же они атакуют все торговые суда без разбора», – заявил глава турецкой дипломатии.
Он добавил, что страдают, в частности, суда, принадлежащие туркам, или суда, которые ходят под турецким флагом.
Отметим, ранее турецкая сторона уже предлагала Москве и Киеву отказаться от ударов по портам и призывала обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Помимо этого, Анкара предлагала воюющим сторонам ввести мораторий на удары по энергетическим объектам.