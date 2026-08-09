Турция заявила об атаках на все суда в Черном море 5 9.08.2026, 8:39

6,266

Анкара обратилась к РФ и Украине.

Власти Турции заявили о всплеске атак на торговые суда в Черном море и обратились к России и Украине с предложением объявить о частичном перемирии.

Как сообщил глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан, слова которого приводит Le Temps, Анкара призвала Москву и Киев ввести мораторий на удары по коммерческим судам в Черном море.

По словам турецкого министра, боевые действия распространились на все Черное море и ударам подвергаются «все суда без разбора».

«Сначала они атаковали порты и военные суда. Теперь же они атакуют все торговые суда без разбора», – заявил глава турецкой дипломатии.

Он добавил, что страдают, в частности, суда, принадлежащие туркам, или суда, которые ходят под турецким флагом.

Отметим, ранее турецкая сторона уже предлагала Москве и Киеву отказаться от ударов по портам и призывала обеспечить безопасность судоходства в Черном море. Помимо этого, Анкара предлагала воюющим сторонам ввести мораторий на удары по энергетическим объектам.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com