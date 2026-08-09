«Собираю 50 000 монет для прикола»3
- 9.08.2026, 8:59
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Увлечение белоруса вызвало оживленные споры.
Белорус рассказывает в Threads, как собирает 50 000 монет номиналом в 1 копейку. Некоторые пользователи в комментариях обвинили его в том, что из-за таких, как он, в магазинах не хватает монет для сдачи. Это действительно так? За комментарием портал MyFin обратился в Нацбанк.
Белорус Роман собирает 500 рублей по одной копейке, белорусу нужно 50 000 монет. О своем челлендже он пишет в Threads (как оказалось, собрать 50 000 монет не так уж и просто из-за их нехватки в кассах). Парню помогают чем могут, кто-то даже отдает ему свои копейки.
Кто-то, наоборот, хейтит Романа в комментариях:
«Вот зачем они вам? Вы ускорите выведение этих монет из оборота».
«Себестоимость производства мелких монет выше, чем их нарицательная стоимость. А такие, как вы, их выводят из оборота».
«Не один вы собираете монеты в трехлитровую банку. От 500 не обеднеет, а разменных монет в магазинах нет».
Правы ли комментаторы? Чтобы получить ответ на этот вопрос, журналисты обратились в Нацбанк. Вот какой ответ получили:
«Национальный банк не приветствует аккумулирование банкнот и монет в качестве сувениров, так как это ведет к неоправданному увеличению эмиссионных издержек. Вместе с тем в запасе Национального банка находится достаточное количество банкнот и монет всех номиналов для обеспечения бесперебойного функционирования экономики».