Какой чай лучше всего способствует поддержанию здоровья печени? 3 9.08.2026, 9:42

4,784

То, что мы едим и пьем, играет важную роль.

Печень ежедневно выполняет важную работу, в частности помогает организму выводить токсины и перерабатывать питательные вещества. Исследования показывают, что зеленый чай может поддерживать ее здоровье, пишет EatingWell.

Хотя раньше самой распространенной причиной заболеваний печени считалось злоупотребление алкоголем, сейчас одной из основных является метаболически-ассоциированная стеатотическая болезнь печени (MASLD). Это состояние вызывает накопление жира в печени и может прогрессировать до серьезных заболеваний.

На ранних стадиях жировой болезни печени часто необходимы изменения в питании и образе жизни. В то же время зеленый чай может стать дополнительной поддержкой.

По словам диетолога Джеки Бридсон, основной антиоксидант зеленого чая – EGCG – может помогать организму более эффективно перерабатывать жиры и сахар. Некоторые исследования также связывают употребление зеленого чая с несколько более низким риском заболеваний печени и меньшим накоплением жира в ней.

Одно из исследований показало, что «зеленая» средиземноморская диета, включавшая 3–4 чашки зеленого чая ежедневно вместе с дополнительными растительными продуктами, богатыми полифенолами, способствовала большему уменьшению накопления жира в печени, чем традиционная средиземноморская диета.

Как зеленый чай может поддерживать связь между кишечником и печенью

Кишечник также играет важную роль в здоровье печени благодаря так называемой кишечно-печеночной связи. По словам диетолога Энди Де Сантиса, полифенолы зеленого чая обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами и могут влиять на микробиом кишечника.

«Эти полифенолы помогают полезным бактериям кишечника размножаться и затрудняют воздействие нежелательных бактерий», – объясняет Де Сантис.

Когда кровь из пищеварительного тракта поступает в печень, вредные соединения, образующиеся из-за избытка вредных бактерий в кишечнике, могут попадать в этот орган и вызывать его повреждение.

Зеленый чай может помочь бороться с воспалением

Хроническое воспаление и окислительный стресс являются одними из процессов, приводящих к повреждению печени и развитию ее заболеваний. Зеленый чай содержит антиоксиданты – катехины, которые могут защищать клетки печени от окислительного стресса и воспаления, отмечает диетолог Кэролайн Томасон Банн.

Исследования на клеточном уровне показывают, что полифенолы зеленого чая могут ослаблять воспалительные сигналы и усиливать собственную антиоксидантную защиту организма. Поскольку воспаление и окислительный стресс способствуют повреждению клеток и накоплению жира в печени, эти соединения могут помогать уменьшать такой вред.

Употребление зеленого чая может снижать уровень печеночных ферментов

Печеночные ферменты являются показателями, которые помогают оценить нагрузку на печень и выявить признаки ее заболевания или повреждения. Некоторые небольшие исследования показали, что ежедневное употребление зеленого чая может снижать уровень ферментов АСТ, АЛТ и АЛП, особенно у людей с повышенными показателями или заболеваниями печени.

Что еще помогает поддерживать здоровье печени

Для здоровья печени важны не только напитки, но и общий образ жизни. Стоит ограничить потребление добавленного сахара до 50 граммов в день и придерживаться сбалансированного рациона с овощами, фруктами, цельнозерновыми продуктами, бобовыми, орехами, семечками и нежирным белком.

Не менее 150 минут физической активности в неделю могут снизить количество жира в печени. Также лучше всего избегать алкоголя. Если человек его употребляет, сокращение количества до менее чем двух порций в день для мужчин и одной для женщин может снизить риск повреждения печени.

Обычный зеленый чай может быть полезным дополнением к рациону, но с добавками нужно быть осторожными: высокие дозы экстракта зеленого чая в таблетках иногда связывали с повреждением печени.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com