«Катастрофически не хватает вашего магазина»: под Минском потроллили Лукашенко? 2 9.08.2026, 10:28

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Фото: threads.com/@nastyanesterr

В Ракове нашли помещение и позвали туда «Евроопт».

Жительница агрогородка Раков под Минском пожаловалась на нехватку продуктовых магазинов и позвала туда «Евроопт». По ее словам, от окраины населенного пункта до единственного крупного магазина приходится идти не меньше 20 минут. Торговая сеть на обращение ответила — компания готова рассматривать предложения, однако судьбу пустующего помещения, где женщина предлагает открыть магазин, решают местные власти, пишет «Зеркало».

Пост с обращением к «Евроопту» появился в Threads. Его автор рассказала, что в Ракове живет около 2,5 тысячи человек, а за покупками туда приезжают и жители окрестных деревень.

«Евроопт», вы нам нужны! В а/г Раков (30 км от Минска) катастрофически не хватает вашего магазина. Один большой продуктовый магазин находится в центре поселка. С окраины до него добираться пешком быстрым шагом минимум 20 минут! (Подумаем о старшем поколении). На ул. Совхозная уже давно пустует небольшое, пригодное для магазина, помещение. Прошу, откройте в нем магазин!» — написала она.

«Евроопт» обращение заметил и ответил в комментариях.

«Нам очень приятно, что вы ждете нас в своем агрогородке. Однако решение о дальнейшем использовании помещения и о том, кто может организовать там работу магазина или другого необходимого жителям объекта, принимают местные органы власти. Со своей стороны «Евроторг» всегда готов рассматривать предложения и приходить туда, где нас действительно ждут покупатели», — сообщили представители сети.

В обсуждение пришла и «Е-доставка», предложившая альтернативу новому магазину: «Мы знаем вариант получше, даже идти никуда не придется».

В качестве еще одного варианта женщине предложили автолавку: «У «Евроопта» есть автолавка, тоже как альтернатива». Однако автор идеи посчитала, что для Ракова это не лучший выход: «Автолавка скорее актуальна для совсем маленьких деревень».

Другие участники обсуждения вспомнили, чего еще, по их мнению, не хватает Ракову: «Надо еще «Белоруснефть» уговорить заправку открыть», «Еще зоомагазина нормального не хватает».

Напомним, на днях Александр Лукашенко поднял вопрос с доступностью в деревнях базовых товаров и услуг «по справедливой цене». По его словам, если в Минске и областных центрах магазинов много и между ними есть конкуренция, то «сельчане совсем не избалованы».

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