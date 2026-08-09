От 80 км от Минска: как выглядят практически бесплатные дома в Беларуси 14 9.08.2026, 11:05

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Интересные варианты есть в Гродненской, Минской и Гомельской областях.

Портал realt.by продолжает увлекательные поиски практически бесплатных домов в белорусских деревнях. В этот раз в поле нашего зрения попали интересные варианты в Гродненской, Минской и Гомельской областях.

Грядки, Столбцовский район, 80 км от МКАД

Самая близкая к Минску деревня в подборке. Сюда удобно добираться по скоростной трассе М-1. Время в пути – около часа.

Пустующий дом найдется на улице Центральной, 22. Построен в 1954 году, выглядит бодро. износ не указан. Общая площадь – 38 м². Земли с избытком – 60 соток. Продается с аукциона 21 августа 2026 года с начальной стоимостью 45 рублей. Контакты: Старосверженский сельисполком, телефон 80298412852.

Понижаны, Сморгонский район, 140 км от МКАД

Места живописные, рядом шикарные леса и река Вилия. Время в пути от Минска около 2 часов.

Мы нашли здесь вариант за 45 рублей на единственной улице под номером 14. Он построен в 1951 году, износ 70%. Общая площадь около 30 квадратов. Участок — 15 соток.

Журавы, Ошмянский район, 170 км от МКАД

Небольшая деревня домов на 30, недалеко от литовской границы. Добираться удобно – все время по хорошей трассе.

Возможно, здесь вам приглянется пустующий дом под номером 18. Построен из дерева, год постройки не установлен, износ не указан. Размер – 57 м². Стоит на участке 26,19 сотки. К дому прилагаются три сарая (бревенчатый, дощатый, кирпичный), веранда, погреб, летняя кухня и уборная. И все это хозяйство продается без аукциона за 45 рублей.

Кроньки, Щучинский район, 195 км от МКАД

Два часа за рулем и вы в тихой живописной деревне в западной части Беларуси.

Пустующий дом — на улице Садовой, 11. Построен в 1957 году, износ 80%. Его общая площадь — 52 м². К нему прилагается 17 соток и сарай. Продается без аукциона за 45 рублей.

Долголесье, Гомельский район, 310 км от МКАД

Довольно большая деревня возле Гомеля. Рядом река Сож, леса. Вариант больше подходит для гомельчан — из Минска до Долголесья нужно добираться почти 4 часа.

Пустующий дом находится в переулке Центральном, 4. Введен в эксплуатацию в 1997 году, износ 60%. Общая площадь дома — 42 м². Участок — 11 соток. Продается без аукциона за 45 рублей.

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