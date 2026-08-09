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«Птахи Мадяра» уничтожили ЗРК «Триумф» в Геленджике и поразили три российских корабля

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  • 9.08.2026, 11:17
  • 3,082
«Птахи Мадяра» уничтожили ЗРК «Триумф» в Геленджике и поразили три российских корабля

Стали известны детали успешных ударов.

Украинские силы обороны уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс в Краснодарском крае РФ. Кроме того, в Черном море были атакованы три судна «теневого флота».

Бойцы 413-го отдельного полка беспилотных систем «Рейд» уничтожили зенитно-ракетный комплекс в Геленджике, который еще в субботу, 8 августа, осуществлял пуски ракет. Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт «Мадяр» Бровди.

«Три часа горела и потрескивала позиция С-400 в Геленджике, на берегу, прямо рядом с катакомбами», — рассказал военный.

Кроме того, по его словам, в ночь с 8 на 9 августа на территории России были уничтожены еще 4 объекта противовоздушной обороны.

В частности, СБС ликвидировали еще ряд объектов:

ЗРК «ТОР», в н.п. Пудовый Ростовской области;

ЗРГК «Панцирь-С1», в н.п. Ейск Краснодарского края;

РЛС «Подлет-К1», в н.п. Головатовка Ростовской области;

РЛС «Каста 2Е2», в н.п. Латоново Ростовской области.

Кроме того, как отметил «Мадяр», операторы СБС нанесли удары по нефтяному танкеру и двум сухогрузам «теневого флота» в акватории Черного моря.

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