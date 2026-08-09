закрыть
15 августа 2026, суббота, 2:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В России заканчивается бензин: старые схемы больше не работают

6
  • 9.08.2026, 18:42
  • 9,678
В России заканчивается бензин: старые схемы больше не работают

В августе будет новая волна топливного кризиса.

Способы преодоления топливного кризиса, использованные в июне-июле, уже не спасут российские регионы в августе. Бензина нет даже для схемы «чет-нечет». Об этом в своем блоге пишет независимый российский экономист Вячеслав Ширяев, передает Dialog.UA.

На этот раз топливо кончится везде, если Украина снова не отвлечется на другие цели (атаки на склады WB в последние 3 недели). Как будет выглядеть кризис на этот раз, показывает Липецкая область, не имеющая, как и большинство субъектов РФ, своего собственного НПЗ.

Возвращение схемы заправки по принципу «чет-нечет» в текущих условиях не даст ожидаемого результата, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Такой механизм позволяет распределить поток автомобилей при наличии топлива, которое не успевают развезти по АЗС. Сейчас же, по оценке властей, проблема заключается в недостаточном объеме бензина, поступающего в розничную сеть.

По сути, губернатор признал, что на этот раз бензина просто нет (и не будет), поэтому вводить какие-то механизмы распределения отсутствующего топлива не имеет смысла.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Солдат свободной Беларуси
Солдат свободной Беларуси Ирина Халип
Типичные варвары
Типичные варвары Аббас Галлямов
Ядерный взрыв в Подмосковье
Ядерный взрыв в Подмосковье Александр Невзоров
Дилемма для Запада
Дилемма для Запада Петр Олещук