Две океанические аномалии могут изменить зиму 2026–2027 в Европе 9.08.2026, 12:40

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Интересный прогноз синоптиков.

Пока в тропической части Тихого океана формируется очень мощное супер-Эль-Ниньо, в это же время в Индийском океане усиливается новая океаническая аномалия. Это явление известно под названием «положительный Диполь Индийского океана».

Согласно новейшим сезонным прогнозам, ожидается, что совокупное влияние этих двух явлений значительно изменит погодные закономерности в Северном полушарии зимой 2026–2027 годов, с важными последствиями в Соединенных Штатах, Канаде и Европе, пишет Libertatea.

Диполь Индийского океана представляет собой разницу температур между западной и восточной частями Индийского океана. В положительной фазе, в которую явление начинает входить сейчас, воды на западе становятся необычно теплыми, тогда как на востоке остывают.

Эта разница обусловливает возникновение мощной атмосферной циркуляции.

Теплый воздух поднимается над более теплыми водами на западе, а над более холодными областями на востоке воздух опускается, формируя обширную ячейку тропической циркуляции, которая влияет на погоду в глобальном масштабе.

Новейший анализ показывает, что положительный Диполь Индийского океана находится лишь в самом начале, однако ожидается, что он сохранится на протяжении осени и в начале зимы.

Сезонные прогнозы подтверждают усиление явления

Сезонные прогнозы осадков на осень уже указывают на значительный дефицит дождей в восточной части Индийского океана и количества выше среднего в западной части бассейна, что подтверждает усиление атмосферного влияния, по данным Severe Weather Europe.

В то же время в тропической части Тихого океана развивается супер-Эль-Ниньо, которое, согласно нынешним моделям, могло бы стать одним из самых мощных за всю историю наблюдений.

Аномалии температуры поверхности океана уже достигли четырех-пяти градусов выше нормального среднего значения, а под поверхностью находится очень теплая волна Кельвина с аномалиями, превышающими восемь градусов. Новейшие метеорологические модели оценивают, что явление могло бы достичь пика более трех градусов, а в некоторых сценариях – даже шести градусов.

Это чрезвычайно мощное Эль-Ниньо порождает атмосферную модель стоячих волн, характеризующуюся подъемом теплого воздуха над Тихим океаном и опусканием более холодного воздуха над Индийским океаном. В сочетании с IOD явление формирует синхронизированную систему двух океанов, которая сильно влияет на высотные атмосферные течения и траекторию штормов в Северном полушарии.

Какие последствия ожидаются в Европе

В Европе сочетание супер-Эль-Ниньо и IOD способствует более сильной атмосферной циркуляции со стороны Атлантического океана. Прогнозы указывают на зону высокого давления над югом Европы и бассейном Средиземного моря, тогда как атмосферное давление будет более низким на северо-западе и севере континента.

В этих условиях температуры на большей части Европы, по оценкам, останутся выше нормальных значений для этого периода благодаря более мягкому влиянию атлантического воздуха.

В то же время регионы на северо-западе и севере континента, как ожидается, получат бо́льшее количество осадков. Снегопады в целом будут ограничены севером и северо-востоком Европы, а также высокогорными зонами Центральной Европы, поскольку у холодного воздуха будет меньше шансов продвинуться на юг.

Тем не менее специалисты уточняют, что определенные циклонические системы могут вызывать локальные эпизоды снегопадов в том числе на более низких высотах.

Климатическая система с воздействием на все Северное полушарие

Сочетание очень мощного супер-Эль-Ниньо и положительного диполя Индийского океана создает тропический механизм высокой интенсивности, который значительно повлияет на атмосферные течения зимой 2026–2027 годов.

Согласно прогнозам, в Северной Америке это могло бы обусловить резкое климатическое различие между регионами и сезон с активными снегопадами в центральных и южных зонах.

В Европе метеорологические модели указывают в целом на более мягкую и влажную зиму под более сильным влиянием атмосферной циркуляции со стороны Атлантического океана.

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