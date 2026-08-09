Лукашенко ужаснулся

Лукашенко ужаснулся5
- Андрей Бронишевский
- 9.08.2026, 13:27
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Иногда надо просто в зеркало посмотреть.
Можно вечно смотреть на то, как горит огонь, как течет вода и как «работа «Белкоопсоюза» остается пока неэффективной». В пятницу Лукашенко опять искал ответы на вопросы, «кто в этом виноват» и «что с этим делать». За тридцать лет поиска виноватых он, правда, так и не придумал, что с этим делать. Потому что не там искал.
«Правительство и руководство потребкооперации так и не смогли обеспечить ее эффективность», — пожаловался Лукашенко во время посещения Вилейского района.
Про «не смогли обеспечить эффективность» Лукашенко, конечно, сильно польстил. По его же собственным словам за первое полугодие этого года убытки «Белкоопсоюза» выросли в 11 раз.
При этом государству потребительская кооперация никогда не обходилась дешево. В 2024 году Банк развития открыл «Белкоопсоюзу» целевую кредитную линию на обновление автопарка на 60 миллионов рублей. В том же году, по поручению правительства Белагропромбанк и Беларусбанк выдали 130 миллионов рублей кредитов, чтобы организация могла рассчитаться со старыми долгами. Не говоря уже о регулярных бюджетных субсидиях на выплату процентов.
И все равно на 1 июля просроченные долги организации составляли 86 миллионов рублей. Или 15 процентов от всей суммы долгов. В 2024 году просроченных долгов было на 43 миллиона рублей. То есть в результате всех усилий по повышению эффективности стало только сильно хуже.
«Если это так, это жуть», — ужаснулся Лукашенко.
Хотя чему там ужасаться? За тридцать лет спасения «Белкоопсоюза» мог бы уже и привыкнуть. В 2005 году власти выделили «Белкоопсоюзу» ссуды в 30 миллиардов рублей (неденоминированных). Лукашенко пообещал за два года сделать из «Белкоопсоюза» картинку. Про обещание вспомнили через десять лет, когда картинка никак не получалась. По обвинению в коррупции директора «Белкоопсоюза» приговорили к 12 годам тюрьмы.
«Мы помогали всем: я выделял кредиты для закупки техники и прочее, прочее. Но вижу, что там надо ввести жесткую военную дисциплину. В ближайшее время за «Белкоопсоюз» мы возьмемся, и возьмемся очень серьезно. В начале будущего года… будут поставлены жесточайшие задачи», — обещал Лукашенко уже в 2023 году.
Жесточайшие задачи были поставлены. И «Белкоопсоюз» их жесточайше провалил.
«К сожалению, претензий к вашему союзу стало даже больше. Убыточная деятельность, вопросы со стороны контролирующих органов, жалобы населения», — говорил Лукашенко уже в августе 2025 года.
За год вопросов и жалоб стало только больше. Как признал Лукашенко, люди жалуются на ассортимент, цены, режим работы и качество товаров.
«Качество обслуживания оставляет желать лучшего. Просрочка, тухлятина и прочее».
В общем, за тридцать лет виноватых Лукашенко находил не раз. Но что с этим делать, так и не придумал. А все потому, что виноватых искал не там. Иногда в поисках виноватых надо просто в зеркало посмотреть.
Андрей Бронишевский, Plan B