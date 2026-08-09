«Цены аховые, магазины пустые»: Z-блогера шокировала ситуация в Крыму 10 9.08.2026, 13:39

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Что происходит на полуострове?

Ситуация в оккупированном Крыму остается крайне тяжелой. К дефициту топлива и электричества добавилась нехватка товаров. Что происходит на полуострове, рассказал российский Z-блогер Александр Горный, передает Dialog.UA.

По его данным, в Крыму сохраняется нехватка топлива. Там, где бензин есть, он продается по ценам, которые выше европейских. Магазины, с его слов, стоят полупустые, оставшиеся товары при этом сильно выросли в цене. Жители привыкают жить без электричества.

«Ситуация аховая, цены выросли, на одной из восьми заправок был 92-й по 100₽ и очередь в машин 40. На остальных топливо было, но по 2€ за литр, в Европе дешевле. Продуктов в магазинах мало и ценник аховый. В «Народном амбаре» молока нет, скисло, лежит в тележках, и просят не брать! Отключают электричество, генераторы не справляются. Леса строительного в продаже нет, базы пустые. По словам работников водители не хотят ехать через «новые территории» за любые деньги… Везде продают генераторы, даже на обочинах. У кого были деньги, тот уже купил, а у многих (ничего — ред.) нет, как детей в школу собирать, не знают. В Ордженикидзе туристов немного есть, но на Агатовом пляже всего человек 20 в пик сезона! Газовые баллоны дешевле чем за 10тыс. ₽ не купить, заправить их еще тот квест. Все «совминовские» обещания насчет бензина и газа оказались словоблудием. Ситуация с электричеством совершенно непонятна, как и с водой. У меня сегодня отключили электричество на 7 часов и это просто праздник, по сравнению с остальным регионами Крыма», — написал Горный.

Он открыто говорит о разочаровании жителей Крыма в России и ставленниках Кремля на полуострове. «Все очень устали и раздражены, а повсеместный гул генераторов добавляет красок к текущей картине… Если бы я передал разговор и настроения людей из бизнеса и просто обычных граждан, то их бы точно за такое посадили», — пишет Z-блогер.

Он считает, что основной кризис еще впереди и советует крымчанам запасаться продуктами, лекарствами и иными товарами первой необходимости. «Приготовьте свои «запасные парашюты» и «аэродромы», посадка обещает с такими вождями быть жесткой», — констатировал Горный.

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