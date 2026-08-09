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Странно, что молчит Захарова

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  • Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»
  • 9.08.2026, 13:52
  • 9,376
Странно, что молчит Захарова
Мария Захарова

Вот уж действительно «главный замес года»!

«Последний богатырь. Колобок», 6 августа стартовавший в российских кинотеатрах, 7-го уже докатился до СК и прокуратуры: начальник правовой службы телеканала «Россия-24» Эдуард Петров накатал заявление на анонимных хейтеров. Он уверяет, что они не просто критикуют картину, но и угрожают уничтожением имущества и смертью режиссеру Антону Маслову и исполнителю главной роли Дмитрию Журавлеву. Петров призывает изловить и наказать «кинотеррористов».

Если после такой рекламы народ не повалит на Колобка, а будет ждать нового Человека-паука, которого российский «Последний богатырь» подвинул, то не знаем, что еще может спасти этот «семейный» кинотрэш.

Нам хватило трейлера, но в СК и прокуратуре, конечно, должны посмотреть картину внимательно, чтоб понять причину народного недовольства.

Безусловно, разработать и версию иностранного влияния, выяснить, не конкуренты ли, создатели блокбастера «Человек-паук: Новый день», подняли эту волну хейта?

Странно, что молчит Мария Захарова из МИДа. В свое время она отважно сражалась с представителями Украины, доказывая, что Колобок- персонаж русского, а вовсе не украинского фольклора.

А, может, следовало бы вызвать в МИД посла США и строго спросить с него за подстрекательство несознательных российских зрителей против российского национального кино, нашпигованного российскими, а не американскими традиционными ценностями?

Телеграм-канал «Бегущий по кинолезвию»

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