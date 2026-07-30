«Самого Лукашенко лечат отдельные врачи» 7 30.07.2026, 14:13

5,362

Алексей Носов

Фото: «Белсат»

Медик поставил диагноз системе здравоохранения в Беларуси.

Белорусские вузы, включая медицинские, в этом году столкнулись с массовым недобором. Даже на специальностях, где еще недавно был высокий конкурс, остаются свободные места.

Почему в этом году некоторые медицинские вузы остались без абитуриентов, хотя еще совсем недавно конкурсы туда зашкаливали?

На этот и другие вопросы сайта Charter97.org ответил проживающий в Испании белорусский врач Алексей Носов:

— Факторов очень много. Начнем с того, что это настоящая национальная гуманитарная катастрофа.

Причем речь идет не только о медицинских вузах, а вообще о высшем образовании. Есть и мировая тенденция: молодежь не очень хочет учиться. Я вижу это по своим детям. У них нет особого желания идти в университет, получать знания, а потом работать на кого-то. Они пытаются найти свой путь в жизни.

Второй момент — ситуация с медициной в Беларуси. Она довольно плачевная как с точки зрения отдачи, так и с точки зрения организации. Я имею в виду низкие зарплаты и отношения между пациентами и врачами. Есть очень много факторов, которые просто отбивают желание работать качественно и на результат. Раньше существовали врачебные династии, семьи с большим врачебным бэкграундом. В том же Белорусском государственном медицинском университете в Минске действовала Болонская система. Сейчас элиты, по сути, разъехались, а преемственность внутри семей исчезла.

Болонскую систему в Белорусском государственном медицинском университете полностью убрали. Поэтому люди не видят никаких перспектив на будущее и, соответственно, не идут туда учиться.

Вы же понимаете, что при таком низком конкурсе в медицинские вузы будут поступать люди, которые не способны к обучению и восприятию такого количества материала. Я учился в Белорусском государственном медицинском университете и прекрасно понимаю, что значит усвоить тот объем материала, который там дают. Это очень большой, колоссальный, практически невообразимый объем. Если пытаться усвоить абсолютно все, что тебе дают, то ментальные силы могут просто сойти на нет.

В мое время поступали люди, способные к обучению. Но даже они, уже учась в университете, выбирали, что именно им нужно усваивать. Они брали из того, что им давали, что действительно понадобится. Если человек определялся со своей будущей специальностью, то двигался в этом направлении. Это могла быть хирургия, дерматология или какая-то другая специальность. Он старался максимально изучить то, что пригодится ему впоследствии. Если у тебя нет такой избирательности, если ты не знаешь, чего хочешь, то, пытаясь освоить абсолютно все, что тебе дают, можно, грубо говоря, сойти с ума.

Смысл в том, что из-за всего этого качество медицины очень сильно снизится. Я не говорю, что в медицинские вузы идут полные дураки или что-то в этом роде. Но оценки все-таки показывают твою способность воспринимать материал и твое желание учиться. От этого во многом зависит, каким специалистом ты станешь. Это серьезная гуманитарная катастрофа. Я не собираюсь никого критиковать. Это беда нашей нации, учитывая, что подобное происходит не только в медицинских, но, что самое страшное, и в педагогических университетах.

Учителя находятся на том передовом крае, где людям передают знания. Мы часто видим, что далеко не все учителя приходят на работу именно для того, чтобы учить детей. Многие просто отбывают рабочее время, получают зарплату и спокойно уходят домой. Очень мало осталось учителей, которые действительно дают знания. То же самое происходит с инженерами и представителями других профессий.

Важно не просто усвоить то, что тебе дают, но и уметь импровизировать на основе полученных знаний. Медицина несовершенна, она должна развиваться. Впереди еще много открытий, которые необходимо сделать. Это касается способностей организма к регенерации, восстановлению, самолечению и многого другого. Все это нужно исследовать и открывать. А если у человека нет фантазии, то куда он сможет двигаться?

— При этом в Беларуси сохраняется колоссальная нехватка медицинских работников. Куда исчезли белорусские медики и почему никто не хочет идти работать в государственную систему здравоохранения?

— Основной фактор заключается в том, что мы живем в экономическом мире, где всем правят деньги. Работать по 180–200 часов в месяц и в итоге получать зарплату, на которую можно только дожить до следующей зарплаты, совсем не смешно. Действительно не смешно.

Очень многие специалисты моего поколения, а также люди немного старше или младше, которые что-то собой представляли, искали путь на Запад и нашли его. Многие уехали, и здесь они очень хорошо востребованы. Последний мой однокурсник, который оставался в Беларуси, уехал два года назад. Вся наша группа уже давно находится за рубежом. Он был заведующим отделением, не буду уточнять каким, и имел очень серьезный оперативный опыт. Мы все спрашивали его: «Почему ты не уезжаешь?» Он отвечал: «Есть что терять. Я здесь заведующий» и так далее.

Когда он все-таки уехал в Германию, то понял, что там совершенно другой уровень зарплаты. За то, что он умеет делать, он получает, я подчеркну, в десять раз больше, чем получал в Беларуси. В десять раз. Это все-таки очень серьезный показатель. Начнем с этого.

Многие люди были бы готовы продолжать работать в Беларуси. Но есть еще вопросы организации здравоохранения и отношения пациентов к врачу.

Я понимаю, что в глазах некоторых пациентов именно врачи виноваты во всех их болезнях. Но, извините, если человек съедает по три-четыре килограмма еды, ничего не делает в течение дня, курит пачку сигарет, а потом приходит к врачу и требует, чтобы ему вернули здоровье, это несерьезно и совсем не смешно. Санитарно-просветительская работа в Беларуси находится на нуле. Можно сказать, что ее вообще нет.Организация здравоохранения просто смешная, совершенно смешная по европейским меркам. Когда врач в Беларуси приходит на работу, он сразу оказывается под угрозой уголовной статьи. Он только пришел на работу, а уже фактически находится под статьей. Это не секрет, все врачи это знают.

Потом еще приходят пациенты, которые считают, что они всегда правы, и начинают оскорблять врача. Конечно, так ведут себя не все. Но некоторые оскорбляют тебя прямо с порога, иногда даже лезут с кулаками. Ты вынужден со всем этим разбираться вместо того, чтобы заниматься своей непосредственной лечебной деятельностью. Лично меня это не привлекает, как и многих других людей.

Плюс ко всему врачи все-таки не самые глупые люди на земле. У них есть определенный уровень образования и мышления. Они понимают, что происходит вокруг, знают себе цену и пытаются найти что-то приемлемое для своей жизни. Поэтому основная масса врачей просто уехала. Те, кто остался, продолжают работать. Кто-то просто дорабатывает до пенсии. Некоторых людей выдавили из профессии. Вы же понимаете, что, помимо нехватки персонала, в Беларуси происходят еще и репрессии.

Я не буду подробно в это вдаваться. Эти люди остались без работы. Они уже не могут работать врачами в Беларуси. Естественно, они выезжают за границу, подтверждают свои дипломы и начинают работать там. В Беларуси им не позволяют работать только потому, что они нелояльны к режиму Лукашенко.

Вы же понимаете, что человек, который сейчас незаконно правит Беларусью, добивается того, чтобы страна была полностью развалена. Чтобы у людей, которые потом придут собирать это государство, практически не осталось никаких шансов.

Этого не понимают многие из тех, кто остался в Беларуси. Не понимают этого люди, которые работают на заводах, не понимают и наши пациенты. Они не осознают, что скоро их просто некому будет лечить. Государство добивается того, чтобы у всех людей внутри страны становилось все меньше возможностей для нормальной жизни.

— Что массовый недобор в медицинские вузы и острая нехватка кадров говорят о качестве белорусской медицины при режиме Лукашенко?

— Ваш вопрос практически не оставляет пространства для фантазии. Поэтому скажу прямо: медицина в Беларуси умирает. Вы сами подвели меня к этому ответу. Если говорить об общей тенденции, то только по уровню людей, которые поступают в вузы, нельзя судить о качестве медицины. Возможно, среди поступивших найдется много тех, кто действительно захочет учиться, в итоге получит знания, обретет цель в жизни именно в медицинском университете и станет неплохим врачом. Предсказывать это очень сложно.

Но сама организация здравоохранения, то, как она сейчас работает, как происходит запись к врачу, первичный прием и взаимодействие между всеми структурами, госпитальным и догоспитальным звеньями, вызывает только грусть.

Это действительно грустно. Такая система ведет в никуда. Это тупик. Вы же понимаете, что существуют специальные медицинские учреждения и так называемые лечкомиссии, которые обслуживают депутатов и других приближенных прикорытников к власти. Самого Лукашенко также лечат отдельные врачи.

Но проблема заключается в том, что в эти структуры нередко попадают блатные люди, а не специалисты. Поэтому те же чиновники, генералитет и высокопоставленные силовики не хотят лечиться в этих учреждениях и ищут других врачей. В частности, у меня были пациенты, которые не лечились в лечкомиссии. Они нашли меня и других врачей, чтобы получить качественную помощь.

Даже на уровне организации медицинской помощи для высших чинов у них произошел провал. На хорошо оплачиваемые должности они пытаются поставить маменькиных сынков и людей, которые ничего собой не представляют, только потому, что это чей-то сын.

Все это ведет в никуда. Реформа в стране должна касаться не только медицины. Реформировать нужно все.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com