«Нам нужно срочно распродать товар, пока он не сгорел»6
- 30.07.2026, 14:40
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В России — новая волна паники из-за атак на склады Wildberries.
В сети появилась видеозапись, на которой россиянка призывает жителей РФ срочно раскупить ее товар из-за атак на логистические склады Wildberries.
Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что забрать продукцию со складов сейчас невозможно, а единственным способом избежать убытков называет ее скорейшую продажу.
По словам россиянки, она просит каждого жителя РФ купить что-нибудь, пока ее товар не сгорел во время возможной очередной атаки на склады маркетплейса.
«Купите, пожалуйста, что-нибудь, поддержите нас. Нам нужно срочно распродать товар, пока он не сгорел», — жалуется россиянка на видео.