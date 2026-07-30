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«Нам нужно срочно распродать товар, пока он не сгорел»

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  • 30.07.2026, 14:40
  • 2,366
«Нам нужно срочно распродать товар, пока он не сгорел»

В России — новая волна паники из-за атак на склады Wildberries.

В сети появилась видеозапись, на которой россиянка призывает жителей РФ срочно раскупить ее товар из-за атак на логистические склады Wildberries.

Как сообщает Цензор.НЕТ, женщина жалуется, что забрать продукцию со складов сейчас невозможно, а единственным способом избежать убытков называет ее скорейшую продажу.

По словам россиянки, она просит каждого жителя РФ купить что-нибудь, пока ее товар не сгорел во время возможной очередной атаки на склады маркетплейса.

«Купите, пожалуйста, что-нибудь, поддержите нас. Нам нужно срочно распродать товар, пока он не сгорел», — жалуется россиянка на видео.

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