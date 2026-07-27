Сергей Наумчик: 25 августа 1991 года произошла кульминация народной борьбы против империи 3 Сергей Наумчик

27.07.2026, 19:08

Беларусь стала независимым государством де-юре.

27 июля 1990 года Декларация о суверенитете принималась в атмосфере, в которой, как сказал Василь Быков (шла прямая телетрансляция), «царило похоронное настроение» — парламентское большинство последовательно исключало из представленного депутатами БНФ проекта все, что юридически закрепляло подлинную независимость. Боролись за каждую формулировку, за каждое слово. Некоторые положения нам удалось отстоять, но в конце коммунисты протолкнули статью о «Союзном договоре».

И все же это был важный документ, опираясь на который в последующие 13 месяцев БНФ разрабатывал законопроекты в области восстановления государственных институтов, демократизации общества и перехода к рыночной экономике. На каждой сессии мы требовали придать Декларации о государственном суверенитете статус документа, имеющего конституционную силу. Это требование закреплялось и в сознании депутатов, и в общественном сознании (благодаря тем же теле- и радиотрансляциям).

25 августа 1991 года на Сессии Независимости произошла кульминация народной борьбы против империи — Беларусь стала независимым государством де-юре. Важный момент: в тот же день по требованию народа была прекращена деятельность КПБ—КПСС.

То, что процесс обретения независимости состоял из нескольких этапов, не должно порождать чувство собственной неполноценности: белорусы находились в иных, значительно худших условиях, чем некоторые соседи. Два столетия российской оккупации (с непрерывной русификацией) невозможно преодолеть за один день. И, как показала жизнь, даже за несколько десятилетий.

Так же ошибочно считать белорусов ущербной нацией только потому, что они привели к власти диктатора. Вряд ли у кого-то повернется язык назвать ущербной нацию, давшую миру Гёте и Гегеля, Баха и Бетховена, — однако немцы демократическим путем привели к власти Гитлера. Еще дольше, чем фюрер, правили Франко и Салазар (39 и 36 лет соответственно), но никто не называет испанцев и португальцев глупцами.

Уникальность — не в белорусах. Уникальность — в личности, узурпировавшей власть, поскольку в мировой истории не было случая, чтобы руководитель страны подрывал её суверенитет.

Но если суверенитет выстоял более трех десятилетий, несмотря на его ослабление узурпатором, — тем больше оснований надеяться, что он переживет и самого узурпатора.

Сергей Наумчик, Facebook

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