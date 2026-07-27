Самолеты «Аэрофлота» в Минске приземлялись с грубыми нарушениями 4 27.07.2026, 18:47

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Могла произойти катастрофа.

Самолеты российского «Аэрофлота» в минском аэропорту в последние месяцы совершили несколько посадок с грубыми нарушениями правил безопасности, которые могли привести к катастрофе. Речь идет о так называемых нестабилизированных заходах, когда пилот продолжает приземление, несмотря на то что параметры самолета не соответствуют норме. Проблема носит системный характер, а последние известные инциденты такого рода произошли в столице Беларуси. Об этом «Зеркалу» рассказал бывший пилот 1-го класса «Аэрофлота», известный авиационный эксперт Андрей Литвинов, который, в свою очередь, получил эту информацию от источника в компании. По его словам, это не случайные ошибки, а симптом системного кризиса в российской гражданской авиации.

«Продолжали снижение и сели»

Как сообщил Андрей Литвинов, проблема нестабилизированных заходов на посадку в последнее время участилась. Он уточнил, что это происходит повсеместно, но последний известный ему случай произошел именно в Минске.

— Не скажу, что число растет в геометрической прогрессии, но несколько случаев было, — говорит эксперт.

Нестабилизированный заход на посадку — это ситуация, при которой к определенной высоте полета (как правило, 1000 футов или около 300 метров) воздушное судно не выведено на нужную траекторию и не соответствует установленным параметрам. Это означает, что скорость, высота, курс, вертикальная скорость снижения, а также конфигурация самолета (выпущенные шасси и закрылки) не находятся в стабильных пределах. В такой ситуации правила предписывают пилоту прервать заход и уйти на второй круг.

По словам Литвинова, в Минске есть факторы, которые могут способствовать таким инцидентам. Во-первых, из-за малого времени полета из России у экипажа остается меньше времени на полную подготовку к посадке. Во-вторых, в аэропорту белорусской столицы нередко практикуется визуальный заход, то есть не по точным приборным системам, что усложняет пилотам контроль за параметрами, в частности, за высотой.

— На высоте в 1000 футов командир принимает решение: либо продолжить заход на посадку, либо уходить на второй круг. Есть ряд условий, которые должны быть соблюдены: самолет должен быть стабилизирован, должны быть выпущены шасси и механизация полностью, вертикальная и поступательная скорости не должны превышать допустимых значений, — объясняет Литвинов. — Если какой-то один из пунктов не соблюдается, то командир обязан уйти на второй круг. Чего не было сделано в Минске — они продолжали снижение и сели.

Эксперт подчеркивает, что такие действия являются нарушением, степень опасности которого зависит от конкретных отклонений от нормы. Информацию об инцидентах фиксируют черные ящики самолетов, после чего в авиакомпании проводится внутренний разбор. По словам Литвинова, беларусские авиационные власти могут не знать об этих случаях, так как формально происшествия не было, а доступ к расшифровкам полетных данных есть только у авиакомпании.

Причиной участившихся инцидентов, по мнению Андрея Литвинова, являются системные проблемы в «Аэрофлоте», связанные с низким качеством подготовки пилотов и некомпетентным руководством.

— Сейчас вообще в «Аэрофлоте» очень много случаев, которые связаны со слабой подготовкой летчиков. Летный директор компании Эдуард Советкин устроил там реорганизацию, приведшую к хаосу. Командно-летный состав выразил ему недоверие, писали об этом и в Росавиацию, и в Минтранс, и президенту, чтобы приняли меры. Но он продолжает свои реформы, которые приводят вот к таким последствиям, связанным с негативной подготовкой пилотов, — рассказал эксперт.

На вопрос, может ли нестабилизированный заход на посадку привести к катастрофе, Литвинов ответил утвердительно.

— Надо пресекать этот бардак, чтобы не было трагедии. Я поэтому об этом информирую, что происходит уменьшение уровня безопасности полетов. Эту тему надо поднимать и бить тревогу, — заключил он.

Что говорят правила?

Посадка самолета при нестабилизированном заходе является нарушением как российских, так и белорусских авиационных законов. Как отмечает портал SkyMoments, Федеральные авиационные правила России обязывают пилота в такой ситуации прекратить снижение и уйти на второй круг.

Аналогичные нормы содержатся и в законодательстве Беларуси. В постановлении Министерства транспорта и коммуникаций от 4 октября 2024 года № 96 «Об утверждении авиационных правил по организации и выполнению полетов гражданских воздушных судов» этому посвящены несколько пунктов.

Так, п. 535 главы 41 гласит:

Командир ВС выполняет процедуру прерванного захода на посадку, если при достижении высоты стабилизации 300 метров (1000 футов) относительно уровня аэродрома в приборных метеорологических условиях и 150 метров (500 футов) в визуальных метеорологических условиях, включая визуальный заход на посадку, не выдерживаются условия стабилизированного захода на посадку.

П. 537 той же главы прямо предписывает командиру прекратить заход при возникновении ряда условий, которые фактически и определяют заход как нестабилизированный:

Командир ВС прекращает заход и выполняет процедуру прерванного захода на посадку, если:

до достижения высоты принятия решения (ВПР) или минимальной высоты снижения (МВС) не установлен или потерян необходимый визуальный контакт с ориентирами для продолжения захода на посадку;

к моменту достижения ВПР (МВС) пространственное положение воздушного судна (ВС) или параметры его движения относительно взлетно-посадочной полосы не обеспечивают безопасность посадки;

к моменту достижения ВПР (МВС) отклонения от заданной или расчетной траектории снижения, расчетных значений поступательной и вертикальной скоростей снижения превышают установленные ограничения для данного типа ВС.

Таким образом, посадка самолета в Минске в условиях нестабилизированного захода является прямым нарушением белорусских авиационных правил.

Кто такой Андрей Литвинов?

Андрей Литвинов — летчик 1-го класса, бывший пилот «Аэрофлота» и авиационный эксперт. Широкую известность он получил в 2011 году, когда, будучи командиром воздушного судна, отказался задерживать регулярный рейс из Иркутска, чтобы дождаться опаздывающего «первого лица» — тогдашнего губернатора Иркутской области Дмитрия Мезенцева. Аудиозапись его жестких переговоров с диспетчером, который угрожал «не выпустить» самолет, была опубликована в интернете.

В последние годы Литвинов известен как авторитетный авиаэксперт.

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