СМИ: В России могут ввести военное положение 4 27.07.2026, 19:14

3,804

Его могут ввести после выборов в Госдуму.

Российские чиновники не исключают введения в стране военного положения после выборов в Государственную Думу в сентябре, сообщает «Верстка» со ссылкой на источники в федеральных и региональных органах власти, Госдуме и собеседников, близких к Кремлю.

По словам источников издания, переход на военное положение поддерживают некоторые представители силового блока, считающие, что власти пора «перестать жеманничать» с населением и начать «воевать всей страной».

«Положение страны становится все серьезнее и без крайних мер его уравновесить может и не получиться», — сказал один из источников «Верстки». По действующему законодательству, военное положение вводится президентским указом (де-факто на неограниченный срок) и предусматривает возможность комендантского часа, ограничений на передвижение граждан, принудительной отправки людей на оборонные предприятия, изъятия имущества для нужд обороны, а также отмену выборов и тотальную цензуру.

Как утверждают источники «Верстки», триггером для военного положения может стать серьезный провал на фронте, либо резкое падение темпов набора на войну, которые в начале этого года уже падали до 3-летнего минимума.

Помимо военного положения, по словам источников «Верстки», не исключена мобилизация, слухи о которой ходят уже несколько месяцев, а также дополнительные ограничения — ужесточение валютного законодательства, запрет на выезд за рубеж для отдельных категорий граждан (например, работников стратегических предприятий). Собеседники издания в регионах также не исключают принудительного перевода части вкладов граждан в военные облигации — для финансирования дефицита бюджета, который достиг почти 6 трлн рублей за январь–июнь.

О подготовке Кремля к возможной мобилизации и введению военного положения говорят поправки, регулирующие деятельность Росгвардии, пишут эксперты американского Института изучения войны (ISW). Согласно изменениям, проект которых был опубликован 20 июля, в задачи подконтрольной Путину Росгвардии включается заблаговременная подготовка сотрудников, объектов и имущества к защите от опасностей, возникающих в период мобилизации, военного положения и военного времени. Российские власти, вероятно, ожидает общественного недовольства в случае массовой отправки людей на фронт, и создает условия для возможного введения законов военного времени, отмечают в ISW.

Возможность мобилизации в России осенью не исключают некоторые европейские чиновники, рассказывали ранее источники The Washington Post. По их словам, на такой шаг Кремль может пойти, если высокие потери на фронте сохранятся. Альтернативой для Путина, по словам собеседников WaPo, является приостановка войны, продолжение которой становится все более обременительным для бюджета и экономики.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com