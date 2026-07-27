Украинские воины уничтожили редкий дрон «Форпост-Р» в Курской области РФ 2 27.07.2026, 18:38

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Таких беспилотников российская армия потеряла всего несколько за всю полномасштабную войну.

Украинские военные уничтожили редкий российский беспилотник «Форпост-Р», способный нести управляемые авиабомбы. Его перехватили над Курской областью.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сообщение в Telegram командующего Сил беспилотных систем Роберта «Мадяра» Бровди.

По словам Бровди, «Форпост-Р» был обнаружен и уничтожен 27 июля над территорией Курской области России.

Операцию провели пилоты 7-го батальона «Топота» 414-й отдельной бригады «Птахи Мадяра». Для перехвата цели использовали украинский дрон «Чаклун-КМ», поразивший беспилотник на высоте 4300 метров.

«Полирован и сбит «Форпост-Р», тяжелый дорогостоящий ударно-разведывательный БПЛА, носитель управляемых боеприпасов», - сообщил командующий Сил беспилотных систем.

По словам Бровди, «Форпост-Р» способен нести управляемые авиабомбы КАБ-20 с лазерной наводкой.

Командующий отметил, что это лишь шестой подтвержденный случай уничтожения такого беспилотника с начала полномасштабной войны и второй – на счету 414 отдельной бригады «Птахи Мадяра». Первый «Форпост-Р» бойцы бригады сбили в апреле 2025 года.

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