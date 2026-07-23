«Генерал-пожарный» во главе ВСУ 23.07.2026, 16:04

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Михаил Драпатый

Фото: Getty Images

Как Михаил Драпатый может изменить украинскую армию.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-майора Михаила Драпатого новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Александр Сырский отправлен в отставку.

Сайт Charter97.org обратился к трем украинским экспертам с просьбой рассказать, что им известно о новом командующем и каких изменений стоит ждать в украинской армии при нем.

«Генерал-пожарный»

Военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко напомнил, что Драпатый — фигура, хорошо известная в Украине еще с 2014 года: тогда он, командуя небольшим подразделением, осуществил прорыв на Мариуполь и заложил основы для последующего освобождения города от российской интервенции.

«У генерала Драпатого в армии появилось такое прозвище, как «генерал-пожарный», — рассказал Коваленко, пояснив, что с 2022 года его систематически перебрасывают на самые опасные и нестабильные участки фронта именно для нейтрализации возникающих там угроз.

В качестве примера эксперт привел ситуацию 2025 года на Добропольском направлении, где российская 51-я общевойсковая армия пыталась прорвать оборону. Именно туда был направлен Драпатый — и в результате не только удалось остановить наступление, но и окружить часть российских подразделений, вынудив их отступать. По оценке Коваленко, эта операция настолько истощила ресурс 51-й армии, что она до сих пор не может возобновить наступательные действия, а понесенные потери оказались крайне серьезными.

Далее будущий главком ВСУ занимался Купянским направлением — локализацией плацдарма российских войск на правом берегу реки Оскол и зачисткой Купянска от инфильтрационных групп противника. Коваленко напомнил, что осенью 2025 года российское командование — от генерала Кузовлева до Герасимова, Белоусова и лично Путина — неоднократно заявляло о полном контроле над Купянском.

«Так и возникает вопрос: а где контроль? Это заслуга генерала Драпатого», — отметил эксперт.

Сравнивая стиль нового главкома с подходом его предшественника Александра Сырского, Коваленко подчеркнул: «Сырский все же человек старой консервативной школы, а вот Михаил Драпатый использует иногда совершенно неожиданные методы». По его прогнозу, при новом командующем украинская армия станет более технологичной: упростится бюрократия при получении высокотехнологичных средств поражения на ближней, средней и дальней дистанциях, а войска в целом станут более цифровизированными.

Ставка на молодых генералов

Профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Петр Олещук в комментарии для сайта Charter97.org обратил внимание на возраст нового главкома ВСУ:

«Для генерала и командующего он довольно молод, ему 43 года. Все ожидают от него внесения новых тенденций в управление армией», — сказал Олещук.

По мнению эксперта, обновление командного состава ВСУ — не разовое событие, а продолжающаяся тенденция: на смену прежнему поколению приходят более молодые генералы, сформировавшиеся уже в независимой Украине и дошедшие до высших должностей снизу, начиная с командования собственными подразделениями.

Именно поэтому, считает эксперт, от Драпатого ждут не только личного авторитета, но и продолжения институциональных реформ — в частности, перехода на корпусную систему и дальнейшего реформирования управления армией в целом, включая ее технологизацию. Олещук также связал назначение с текущим политическим моментом: скорым визитом Зеленского в США, обсуждением новых санкций против России и в целом новым этапом американо-украинского сотрудничества, которое, по его мнению, приход подобных фигур способен укрепить.

Революции ждать не стоит

Военный эксперт, майор запаса Национальной гвардии Алексей Гетьман в комментарии сайту Charter97.org отметил, что Драпатый пользуется особым уважением тех, кто начинал службу добровольцами в 2014–2015 годах и позже.

«Это в любом случае позитивно для Вооруженных сил Украины, потому что поднимает боевой дух», — подчеркнул эксперт, добавив, что доверие подчиненных к командующему — естественный и важный фактор в условиях войны.

При этом Гетьман предостерег от завышенных ожиданий:

«Один человек не может самостоятельно выиграть войну или произвести какие-то кардинальные изменения», — сказал он, добавив, что резкие, революционные преобразования в разгар боевых действий попросту опасны — возможны только постепенные улучшения.

Эксперт напомнил, что и первый главнокомандующий Валерий Залужный, и уходящий с поста Сырский поддержали назначение и пообещали организовать спокойную передачу полномочий. Сам Сырский, по словам Гетьмана, скорее всего останется в структуре ВСУ, хотя его будущая должность пока не определена.

Говоря о текущем положении на фронте, офицер ВСУ отметил, что в этом году украинская армия освободила свыше 700 квадратных километров территории — больше, чем потеряла, что говорит о переходе к наступательным, а не исключительно оборонительным действиям.

«Армия находится в состоянии наступления… но это не контрнаступление, происходящее можно назвать контрударами», — уточнил эксперт.

Главным же вызовом для нового главкома Драпатого эксперт назвал не технологии и не тактику, а вопрос комплектования войск: «Самая сложная задача… это вопрос о мобилизации и пополнении нашего войска», — сказал Гетьман.

Он подчеркнул, что при всей роли дронов и автоматизированных систем решающее значение на поле боя по-прежнему имеют пехота и техника, сославшись на пример недавнего конфликта США с Ираном, где полное господство в воздухе не привело к военной победе из-за отсутствия наземной операции.

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