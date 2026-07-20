Где два казака, там три атамана 2 Николай Статкевич

20.07.2026, 10:27

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Николай Статкевич

Может ли демократия в войне победить автократию?

Казалось бы, автократия имеет возможность без ограничений быстро концентрировать и использовать материальные и человеческие ресурсы.

А демократия воюет в условиях свободы прессы и внутренней политической конкуренции. Во время войны это заставляет учитывать ограничения, которые накладывает на руководство страны общественное мнение и критика политических оппонентов. А также учитывать фактор будущих выборов. Часть сил и информационных ресурсов глава демократической страны вынужден тратить на борьбу с политическими конкурентами. Не только из-за естественного желания выиграть следующие выборы. Но также, чтобы не допустить усиления какого-либо из конкурентов до такой степени, что он начнет восприниматься как альтернативный лидер страны, что может дезориентировать систему управления государством во время войны.

Честно говоря, меня удивляет, что многие военные руководители Украины высокого или даже среднего уровня во время войны занимаются активным самопиаром. Интернет дает здесь широкие возможности.

Понятно, что страна хочет знать своих героев, с кого стоит брать пример. С другой стороны, впечатление такое, что наиболее активные в этом деле готовятся к политической карьере, к участию в будущих выборах. Не зря же говорят: где два казака, там три атамана. Не рановато ли? Может, лучше сосредоточиться на войне? Агрессия ведь ещё не остановлена. Кроме того, те, кто активно занимается самопиаром, создают себе дополнительные карьерные возможности, и, также, предохраняют себя от карьерных провалов, поскольку могут апеллировать к общественной поддержке при попытке их уволить или понизить в должности. Обычные граждане, выбравшие себе очередного кумира по информации, представленной о себе в Сети им самим, не знают многих истинных причин, по которым к нему возникли претензии. А для многих, особенно женщин, бывает достаточно лишь внешней привлекательности, чтобы признать её обладателя, что он заслуживает доверия.

При таком положении вещей в проигрыше оказываются те руководители, которые не позаботились о создании себе надлежащего образа в Интернете. А также, высшие руководители, которые несут ответственность за исход войны, но не могут реализовывать свое необходимейшее право на собственную кадровую политику, без которого управление теряет свою эффективность. Впрочем, в проигрыше оказывается вся страна.

Если вы выбрали с таким преимуществом президента и одновременно Верховного главнокомандующего, то дайте ему управлять. У вас же война в доме!

Это всё я под впечатлением брифинга бывшего министра обороны Украины. Точнее, самопрезентации очередного кандидата в президенты нашей соседки. Возникает вопрос, зачем там была такая жёсткая общая критика боевого генерала, которого сам же критик называет спасителем страны в решающий момент начала войны? Он же в президентских выборах не собирается участвовать. Думаю, что настоящий объект нападения здесь другой генерал, который уже объявил об участии в президентских выборах, и воспринимается самопрезентантом как конкурент на них. Мол, все эти старые замшелые генералы ничего не понимают, как победить без потерь, автоматов и пушек, только одними джойстиками.

А народ не разобрался в истинных причинах «наезда» и уже начал митинговать с требованиями отставки критикуемого действующего главнокомандующего Вооруженными силами.

И уже сам президент обсуждает эти требования митингующих — во время войны(!!!). Соседи, вы случайно не офигели?

Приведу пример другого поведения. После президентских выборов в США в 2000 году знакомые сотрудники американского посольства не скрывали своего разочарования, что вице-президент Гор проиграл на них Бушу-младшему.

Время подтвердило их опасения — президент Буш по надуманным причинам втянул свою страну в продолжительную и дорогую войну в Ираке, чем развязал руки Ирану, который долго и тяжело воевал с Ираком.

Это позволило Ирану развить ракетную и ядерную программы и стать фактором дестабилизации всего региона.

На следующих президентских выборах снова победил Буш-младший. Но мои знакомые сотрудники уже были довольны этим фактом. Как они объяснили: «Наша страна воюет в Ираке. Смена президента во время войны подбодрит наших врагов. И нашим солдатам там станет труднее».

А теперь к вопросу, который я задал в начале этого текста. Да, демократия может победить автократию. Тот же бывший министр обороны Федоров отлично показал это дроновым «рывком», воспользовавшись преимуществами свободной экономики, а также финансовыми и технологическими ресурсами, полученными действующим президентом от демократических стран мира.

Но охлократия (власть толпы) не победит никогда.

Николай Статкевич, Telegram

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