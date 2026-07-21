Заменившая в Сенате США Грэма сестра решила баллоритоваться на полный срок 21.07.2026, 2:29

Линдси Грэм

Фото: EPA

Дарлин Грэм привели к присяге на прошлой неделе.

Сенатор Дарлин Грэм, сестра покойного сенатора-республиканца Линдси Грэма, объявила о намерении баллотироваться на полный срок от штата Южная Каролина, который с 2003 года представлял ее брат. Об этом Грэм рассказала в интервью Fox News.

«Я чувствую, что смогу это сделать, я испытываю внутреннее спокойствие по поводу этого. Будет ли это сложно? Да», — отметила сенатор, добавив при этом, что «она в деле».

Дарлин Грэм привели к присяге на прошлой неделе вместо умершего 11 июля брата. Назначение поддержал президент США Дональд Трамп. Ее полномочия, таким образом, истекут в январе с окончанием действующего созыва Конгресса.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com