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ВСУ подожгли склад с топливом в Мариуполе

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  • 21.07.2026, 11:05
  • 1,914
ВСУ подожгли склад с топливом в Мариуполе

Прилетели дроны.

В городе Мариуполь в оккупированной части Донецкой области Украины произошел крупный пожар после атак украинских дронов. Кадры с возгоранием и огромным столбом черного дыма публикуют местные паблики. По словам людей, пожар возник на улице Тополиная в северной части города. Сообщается, что проезд по улице перекрыт. Вероятно, загорелся бензовоз или «что-то посерьезнее», пишут в соцсетях. В комментариях люди сообщают, что в этом месте ранее находилась заправка, пишет The Moscow Times.

Украинский канал Exilenova+ пишет, что в Мариуполе, вероятно после атаки дронов, загорелись горюче-смазочные материалы. Военный обозреватель Ян Матвеев также полагает, что в городе, «судя по дыму», мог вспыхнуть склад с топливом. Глава украинского Центра изучения оккупации Петр Андрющенко заявил в телеграм-канале, что Мариуполь атаковали беспилотники ВСУ: «Наши дроны над городом. Центральный район в направлении выезда на Никольское».

По его словам, российские военные пытались сбить БПЛА из пулеметов, однако в результате налета «поражен бензовоз, и не только». «Пожарные уже со всего города слетаются», — написал Андрющенко. Supernova также утверждает, что дроны поразили «фуру». Официальных комментариев от оккупационных властей об ударе по Мариуполю пока не было.

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