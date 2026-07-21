Лукашенко обиделся на узбеков 6 21.07.2026, 16:15

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Диктатор посоветовал им искать «большие деньги» в России.

Лукашенко отметил, что президент Узбекистана попросил его не только о трудоустройстве своих граждан, но прежде всего о поставках мяса и молока, пишет БелТА.

«У них не хватает земли, у них нет воды (недостаточно водных ресурсов. — Прим.). У нас достаточно и земель, и воды. Мы можем произвести мясо и молоко», — сказал он и добавил, что стороны договорились о приезде в Беларусь работников из Узбекистана, чтобы быстрее и более эффективно решить вопрос с поставками необходимой сельскохозяйственной продукции.

Вместе с тем Лукашенко обратил внимание, что если кто-то намерен ехать в Беларусь, чтобы получать «большущие деньги» в эквиваленте нескольких тысяч долларов, то лучше рассмотреть, например, вариант трудоустройства в России.

«Если вам люди со стороны не надо — не берите. Я вас не заставляю их брать», — отметил Александр Лукашенко.

Напомним, что неделю назад в интернете появилось видео, записанное трудовыми мигрантами из Узбекистана, в котором они жаловались на предложенную им зарплату в 500 долларов, при этом жильё и питание, по их словам, они должны были оплачивать самостоятельно. Они заявляли, что при таких условиях готовы отказаться от работы и вернуться на родину.

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