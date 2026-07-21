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В партии экс-премьера Венгрии Орбана проходят обыски

  • 21.07.2026, 19:15
В партии экс-премьера Венгрии Орбана проходят обыски
Виктор Орбан

Следователи намерены изъять всю коммуникационную систему партии и ее базы данных.

В партии экс-премьера Венгрии Виктора Орбана «Фидес» (Fidesz) 21 июля проходят обыски. Об этом сообщили в партии.

«Без предварительного уведомления следователи прокуратуры прибыли в центр, обеспечивающий работу серверов партии „Фидес“, с намерением изъять всю коммуникационную систему партии и ее базы данных. Подобного в Венгрии не происходило с 1990 года, то есть со времени окончания коммунистического режима! План партии „Тиса“ (правящая партия Венгрии, победившая на выборах в апреле 2026 года. — Прим. ред.) ликвидировать „Фидес“ и вместе с ней сопротивление произволу политическими средствами провалился», — говорится в заявлении партии Орбана.

В партии добавили, что Tisza пытается юридически парализовать деятельность «Фидес», но та не уступит «ни политическому, ни юридическому давлению, не отступит и продолжит противостоять силовому произволу партии „Тиса“».

Напомним, ранее премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр инициировал внесение изменений в Конституцию страны, чтобы отстранить от должности президента Тамаша Шуйока и лишить влияния соратников экс-премьера Виктора Орбана.

Также в стране началось расследование в отношении Петера Сийярто из-за его связей с Россией во время нахождения на должности главы МИД страны.

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