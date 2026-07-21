The Guardian: Удары Украины по Крыму возвращают полуостров в «каменный век» 1 21.07.2026, 21:03

Жители полуострова разочарованы как в установленных Россией «властях», так и в Кремле.

По мере того как украинские дроны и ракеты наносили удары по Крыму в течение всей весны и вплоть до лета, российские туристы начали отменять бронирования в гостевых домах. Затем начался дефицит бензина, из-за чего стало сложнее снабжать заведение продуктами питания и другими предметами первой необходимости. Сейчас электричество и водоснабжение в населенных пунктах полуострова отключаются на большую часть дня.

Жители Крыма рассказали The Guardian, что они разочарованы как в установленных Россией властях, так и в Кремле, который обещал защищать полуостров.

«В течение 12 лет нам говорили, что Крым на 100% защищен. А потом, буквально за месяц, нас отбросило обратно в каменный век – ни электричества, ни воды, ни топлива», — пожаловалась журналистам местная жительница по имени Марина.

В издании отметили, что с начала этого года Украина развернула крупнейшую за всю историю длительную воздушную операцию против Крыма, нацеленную как на сам полуостров, так и на наземные и морские транспортные пути, связывающие его с Россией. Теперь жители сталкиваются с самыми серьезными нарушениями повседневной жизни со времени аннексии полуострова в 2014 году.

По данным издания, более 70% из примерно 2,5 миллиона жителей Крыма столкнулись с той или иной формой отключения электроэнергии, а многие из них уже несколько дней подряд остаются без электричества и водоснабжения.

«Мы выживаем, а не живём», — сказал журналистам один из жителей.

Уроженец Крыма по имени Алексей, который поддерживал аннексию полуострова Россией, в разговоре с журналистами пожаловался на то, что этим летом его ресторан в основном пустовал из-за отсутствия туристов, а дефицит товаров и перебои в транспортных маршрутах усложнили получение свежих продуктов.

«Власти постоянно настаивали, что Крым готов ко всему. Буквально ко всему. Оказалось, что власти не сумели подготовиться к худшему. Люди охотятся за топливом, как будто это «Голодные игры»», — рассказал он.

В издании добавили, что местные жители попросили журналистов не называть их фамилии из соображений безопасности. Журналисты отметили, что в Крыму действует один из самых всепроникающих и репрессивных силовых аппаратов России, из-за чего многие люди боятся высказываться открыто.

Однако комментарии под постами российских чиновников в социальных сетях завалены просьбами о помощи от людей из Крыма, которые говорят, что не могут связаться с родственниками, купить еду или справиться с затянувшимися отключениями электроэнергии. В одном из комментариев местный житель пожаловался на то, что Белогорск более 70 часов оставался без электричества.

Жители Крыма рассказали журналистам, что в местных чатах в Telegram люди обмениваются советами о том, куда только что завезли топливо, ставят будильники на ночные выпуски талонов, делятся картами с самыми короткими очередями и сообщают друг другу, в каких районах еще есть электричество или водоснабжение.

В издании напомнили, что Крым в 2022 году стал главной отправной точкой для вторжения на юг Украины, где российские войска продвигались гораздо быстрее, чем во время неудавшегося наступления на Киев. С момента полномасштабного вторжения его военная инфраструктура используется для нанесения авиаударов и обеспечения боевых действий.

Более того, аннексия Крыма привела к резкому росту рейтинга российского диктатора Владимира Путина. На протяжении многих лет ежегодные празднования «возвращения» Крыма служили тщательно срежиссированными демонстрациями российской «военной мощи» и «национального возрождения».

Военный аналитик и старший научный сотрудник Института исследований внешней политики Роб Ли заявил, что Украина, нанося удары по Крыму, надеется укрепить свои позиции в любых будущих мирных переговорах. По его словам, теперь у Украины больше рычагов влияния в будущих переговорах, чем раньше, потому что теперь она может наносить удары практически по любой цели в Крыму.

Украина сосредоточила свои удары на основных транспортных маршрутах, обеспечивающих снабжение Крыма, в частности на автомагистрали «Новороссия» — ключевом логистическом коридоре, связывающем полуостров с Ростовской областью России через оккупированные Мелитополь и Мариуполь.

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