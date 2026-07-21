Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим ВСУ
- 21.07.2026, 22:52
Александр Сырский отправлен в отставку.
Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего ВСУ. Должность получит Михаил Драпатый.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию президента в Telegram.
«Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба ВСУ», - заявил Зеленский.
Михаил Драпатый – боевой генерал и один из символов украинского сопротивления. Против россиян он воюет с 2014 года и принимал участие во многих боях и операциях.
В начале полномасштабного вторжения Драпатый был заместителем командующего Объединенными силами ВСУ, впоследствии командовал войсками на юге Украины и освобождал Херсон.
Впоследствии генерал Драпатый командовал Сухопутными войсками, а летом 2025 года возглавил Объединенные силы ВСУ.
Напомним, в июле 2026 года в Украине разразился кризис. После отставки правительства Юлии Свириденко в новом составе Кабинета министров не нашлось места министру обороны Михаилу Федорову. Тот после отставки не стал молчать и обвинил Главнокомандующего Александра Сырского в неэффективной и несовременной деятельности. Также стало известно о конфликте между Сырским и Федоровым и фактическом ультиматуме президенту Зеленскому, которому пришлось выбирать кого-то одного.
Он выбрал Сырского, что вызвало массовые народные протесты, в ходе которых среди требований постепенно выкристаллизовалось главное – отставка главнокомандующего. Кроме того, о своих претензиях к Сырскому стали открыто говорить военные.
Президент Украины и верховный главнокомандующий не мог игнорировать волю народа, поэтому Зеленский начал изучать вопрос и проводить консультации с военными. Также Зеленский встретился с ведущими полководцами. Среди них был и Михаил Драпатый.