Михаил Драпатый стал новым главнокомандующим ВСУ 21.07.2026, 22:52

Михаил Драпатый

Александр Сырский отправлен в отставку.

Президент Украины Владимир Зеленский решил заменить главнокомандующего ВСУ. Должность получит Михаил Драпатый.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на публикацию президента в Telegram.

«Определил, что новым главнокомандующим Вооруженных сил Украины станет Михаил Драпатый. Вместе с Михаилом, Евгением Хмарой и Павлом Палисой определили, как должна быть обновлена структура Генерального штаба ВСУ», - заявил Зеленский.

Михаил Драпатый – боевой генерал и один из символов украинского сопротивления. Против россиян он воюет с 2014 года и принимал участие во многих боях и операциях.

В начале полномасштабного вторжения Драпатый был заместителем командующего Объединенными силами ВСУ, впоследствии командовал войсками на юге Украины и освобождал Херсон.

Впоследствии генерал Драпатый командовал Сухопутными войсками, а летом 2025 года возглавил Объединенные силы ВСУ.

Напомним, в июле 2026 года в Украине разразился кризис. После отставки правительства Юлии Свириденко в новом составе Кабинета министров не нашлось места министру обороны Михаилу Федорову. Тот после отставки не стал молчать и обвинил Главнокомандующего Александра Сырского в неэффективной и несовременной деятельности. Также стало известно о конфликте между Сырским и Федоровым и фактическом ультиматуме президенту Зеленскому, которому пришлось выбирать кого-то одного.

Он выбрал Сырского, что вызвало массовые народные протесты, в ходе которых среди требований постепенно выкристаллизовалось главное – отставка главнокомандующего. Кроме того, о своих претензиях к Сырскому стали открыто говорить военные.

Президент Украины и верховный главнокомандующий не мог игнорировать волю народа, поэтому Зеленский начал изучать вопрос и проводить консультации с военными. Также Зеленский встретился с ведущими полководцами. Среди них был и Михаил Драпатый.

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