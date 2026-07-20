Атака на Москву и Подмосковье: дроны ВСУ бьют по складам Wildberries и нефтебазам 10 20.07.2026, 7:39

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Фото: Exilenova+

Масштабные пожары.

Утром в понедельник, 20 июля, беспилотники атаковали логистический центр российского маркетплейса Wildberries в городе Подольск Московской области. На месте атаки вспыхнул масштабный пожар.

Об этом сообщает российское издание Astra.

Также сообщается об ударе по нефтебазе в поселке Львовский на окраине Подольска. Там тоже вспыхнул пожар.

Кроме того, Telegram-канал Exilenova+ сообщает об еще одном пожаре, вспыхнувшем в индустриальном парке Южные ворота в Домодедово.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев, как пишет New Voice, пока не прокомментировал атаку. В то же время мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с вечера 19 июля до 05:00 20 июля в направлении Московской области летело более 400 беспилотников. По его словам, большая часть из них якобы была обезврежена силами ПВО на «дальних подступах». Еще 85 дронов, по утверждению Собянина, были уничтожены на подлете к Москве.

Напомним, утром 19 июля дроны атаковали склады российского маркетплейса Wildberries в Котовске Тамбовской области и Электростали Московской области, где возникли сильные пожары.

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