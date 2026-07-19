Удар в сердце российской экономике Иван Яковина

19.07.2026, 12:01

Иван Яковина

Наблюдатели порой этот фактор недооценивают.

Надо сказать пару слов о значении ударов гигантским сортировочным складам Wildberries в России.

Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ.

Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть Газпром, есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром.

Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни.

Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа WB – это место их работы, их главный и (часто) единственный источник дохода.

Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. (Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная?)

Но в реальности именно малый и средний бизнес (не Путин, не Набиуллина и даже не дорогая нефть) спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов.

А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады WB.

По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которое качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела – каждому органу и каждой клетке.

И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце.

По своим долгосрочным последствиям эти удары (надеюсь, они будут регулярными) станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ.

Без WB колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что "от войны денег только больше стало", окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей.

Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия.

Иван Яковина, «Фейсбук»

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