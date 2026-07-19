Удар в сердце российской экономике
- Иван Яковина
- 19.07.2026, 12:01
Наблюдатели порой этот фактор недооценивают.
Надо сказать пару слов о значении ударов гигантским сортировочным складам Wildberries в России.
Эту ситуацию запросто можно сравнить с ударами по нефтепрому РФ.
Добыча, транспортировка, переработка и экспорт нефти – это основа крупного российского бизнеса. Да, есть Газпром, есть производители стали и удобрений, но все же становой хребет экономики РФ – это нефтепром.
Так вот, склады Wildberries обладают примерно такой же важностью. Так сложилось, что они стали логистической основой всего российского малого и среднего бизнеса. Кофейни заказывают там кофе и кружки, автосервисы – детали и расходники, салоны красоты – лаки, ножницы и шампуни.
Для десятков миллионов россиян, продающих и покупающих всякую всячину, платформа WB – это место их работы, их главный и (часто) единственный источник дохода.
Наблюдатели порой этот фактор недооценивают. (Какое влияние на ВВП России и способность Путина воевать может оказать парикмахерская или прачечная?)
Но в реальности именно малый и средний бизнес (не Путин, не Набиуллина и даже не дорогая нефть) спасли экономику РФ в 2022 году, когда она оказалась на грани обрушения. Именно мелкие предприниматели моментально нашли пути обхода санкций и насытили рынок всем необходимым. Они дали работу десяткам миллионов людей и выплатили триллионы налогов.
А логистическую инфраструктуру для удобной и эффективной работы десятков тысяч мелких бизнесов предоставили именно огромные сортировочные склады WB.
По сути, эти склады стали сердцем российской экономики, которое качает все необходимые питательные вещества в разные части ее тела – каждому органу и каждой клетке.
И вот сейчас ВСУ нанесли удар прямо в это сердце.
По своим долгосрочным последствиям эти удары (надеюсь, они будут регулярными) станут намного болезненнее, чем удары по НПЗ.
Без WB колоссальное количество людей лишится работы, денег, будущего и хоть какой-то перспективы. Те, кто наполнял собой рестораны и весело рассуждал, что "от войны денег только больше стало", окажутся в ситуации, когда им нечем кормить своих детей.
Единомоментное уничтожение десятков тысяч мелких бизнесов – это очень серьезный удар по экономической, социальной и политической стабильности в РФ. К осени должны начаться очень интересные последствия.
Иван Яковина, «Фейсбук»