«Лукашенко пришлось проглотить это и молчать» 3 8.07.2026, 12:31

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Максим Плешко

Из казино так просто не выпускают.

В интервью Financial Times Владимир Зеленский заявил, что Лукашенко, помогая российскому вторжению, рассчитывал «сорвать джекпот», но просчитался: «Он зашел в казино не в тот день».

Что именно имел в виду президент Украины? В чем главный стратегический просчет белорусского диктатора? Об этом сайт Charter97.org спросил кандидата философских наук, руководителя украинского Центра белорусских коммуникаций Максима Плешко:

— Владимир Зеленский абсолютно точно описал психологию политического игрока, который поставил всё на один номер и проиграл. В феврале 2022 года Лукашенко был свято уверен, что российская армия возьмет Киев «за три дня», Украина как суверенное государство исчезнет, а он получит свой «джекпот» — пожизненный статус триумфатора, геополитические бонусы от Кремля и расширение влияния.

Его главный стратегический просчет — это недооценка стойкости украинского народа и затяжной характер войны, который превратил Беларусь в зажатого в угол соучастника агрессии. Вместо дивидендов победителя он получил полное разрушение остатков международной репутации, тотальную экономическую зависимость от Москвы и угрозу потери власти. Лукашенко сейчас панически боится реального военного ответа Украины и дальнейшей эскалации. Именно поэтому он прагматично пытается «сдать назад», заявляя, что не пустит белорусских солдат в эту «бойню». Но из казино так просто не выпускают — он стал заложником собственной же ошибочной ставки.

— В последние месяцы Зеленский публично требовал убрать российские ретрансляторы, которые использовались для атак «Шахедов» с территории Беларуси. Затем главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что эта проблема уже решена, а позже появились сообщения о возможном уничтожении этих объектов. Что в действительности произошло с российскими ретрансляторами в Беларуси?

— Произошла демонстрация силы и технологического превосходства Украины. После того как Президент Украины Зеленский публично дал Минску неделю на демонтаж четырех вышек связи, российское военное оборудование на них сперва поспешно выключили. Когда же белорусская сторона попыталась снова активировать один из ретрансляторов, по объектам отработали украинские дроны. Официальному Минску пришлось проглотить это и молчать.

— Белорусские НПЗ все больше наращивают поставки топлива России, экспорт бензина вырос в десятки раз. Какой ответ должна дать Украина на эти действия режима Лукашенко?

— Поставки топлива для российской армии и гражданского рынка РФ — это прямое финансирование и обеспечение агрессии. Белорусские Мозырский и Новополоцкий НПЗ сегодня работают как тыловые заводы военно-промышленного комплекса России. Режим Лукашенко зарабатывает на крови украинцев, спасая Кремль от топливного коллапса.

Украина должна действовать комплексно и бескомпромиссно:

1. Белорусские НПЗ должны стать законными целями для санкционного и экономического давления наших западных партнеров. Нужен полный аудит и перекрытие любых теневых схем экспорта белорусских нефтепродуктов в ЕС под видом других товаров.

2. Сигнальное предупреждение. Минск должен четко осознать: если белорусское топливо продолжит бесперебойно заправлять российские танки и самолеты, убивающие наших людей, то Мозырский НПЗ, расположенный всего в нескольких десятках километров от украинской границы, может внезапно разделить судьбу Омского НПЗ или нефтебаз в Ростовской области.

Время кулуарных договоренностей позади. Если Лукашенко выбрал роль бензоколонки для путинской армии, он должен разделить с Путиным и все военные риски.

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