закрыть
8 июля 2026, среда, 13:29
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Это вам не курей разводить»

  • 8.07.2026, 12:36
  • 1,646
«Это вам не курей разводить»

Брестчанка приручила дикого аиста и стала звездой соцсетей.

Жительница Брестской области неожиданно для себя стала звездой Instagram. Пенсионерка смогла приручить дикого аиста. Видео выложила правнучка женщины Янина.

Девушка рассказала, что ее 95-летняя прабабушка дала аисту кличку «Малыш» и тот реально откликается и прилетает на новое имя. Женщина кормит его килькой, которую покупает в замороженном виде в местном магазине.

Автор отметила, что из-за сухой погоды на болотах нет еды, поэтому аистам тяжелее искать добычу и кормить детенышей. Поэтому подкормка от местных жителей жарким летом особенно важна. Пользователи сети поддержали женщину:

«Это вам не курей разводить».

«У моей бабушки ворон был, она его как-то спасла от собак, передержала у себя пока он восстанавливался. Он потом каждый год к ней прилетал».

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив