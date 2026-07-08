«Это вам не курей разводить» 8.07.2026, 12:36

1,646

Брестчанка приручила дикого аиста и стала звездой соцсетей.

Жительница Брестской области неожиданно для себя стала звездой Instagram. Пенсионерка смогла приручить дикого аиста. Видео выложила правнучка женщины Янина.

Девушка рассказала, что ее 95-летняя прабабушка дала аисту кличку «Малыш» и тот реально откликается и прилетает на новое имя. Женщина кормит его килькой, которую покупает в замороженном виде в местном магазине.

Автор отметила, что из-за сухой погоды на болотах нет еды, поэтому аистам тяжелее искать добычу и кормить детенышей. Поэтому подкормка от местных жителей жарким летом особенно важна. Пользователи сети поддержали женщину:

«Это вам не курей разводить».

«У моей бабушки ворон был, она его как-то спасла от собак, передержала у себя пока он восстанавливался. Он потом каждый год к ней прилетал».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com