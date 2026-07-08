«Это вам не курей разводить»
- 8.07.2026, 12:36
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Брестчанка приручила дикого аиста и стала звездой соцсетей.
Жительница Брестской области неожиданно для себя стала звездой Instagram. Пенсионерка смогла приручить дикого аиста. Видео выложила правнучка женщины Янина.
Девушка рассказала, что ее 95-летняя прабабушка дала аисту кличку «Малыш» и тот реально откликается и прилетает на новое имя. Женщина кормит его килькой, которую покупает в замороженном виде в местном магазине.
Автор отметила, что из-за сухой погоды на болотах нет еды, поэтому аистам тяжелее искать добычу и кормить детенышей. Поэтому подкормка от местных жителей жарким летом особенно важна. Пользователи сети поддержали женщину:
«Это вам не курей разводить».
«У моей бабушки ворон был, она его как-то спасла от собак, передержала у себя пока он восстанавливался. Он потом каждый год к ней прилетал».