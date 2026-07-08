Белоруску освободили из центра онлайн-мошенничества в Мьянме
- 8.07.2026, 13:23
Она ждет депортации домой.
Гражданка Беларуси была освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме и переведена в миграционный центр тайского города Мьявади. Об этом сообщила россиянка Анна Л., которую также освободили из мошеннического колл-центра и передали дипломатам на территорию Таиланда, пишет ТАСС.
По словам россиянки, сейчас в миграционном центре в Мьявади находятся около 50 человек, ожидающих депортации.
«В основном это все китайцы. Недавно привезли 10 человек вьетнамцев и несколько дней назад привезли девушку из Беларуси. Она сейчас связывается с посольством Беларуси во Вьетнаме. Она в безопасности, с ней все хорошо», — рассказала она. И добавила, что белоруска в сильном стрессе.
В прошлом сентябре Беларусь потрясло громкое исчезновение в Мьянме белоруски Веры Кравцовой. Она стала заложницей в скам-центре. Позднее родителям девушки прислали справку на бирманском языке о том, что девушка якобы умерла от сердечного приступа. В СМИ появились сообщения, что ее продали на органы.