Белоруску освободили из центра онлайн-мошенничества в Мьянме 8.07.2026, 13:23

Она ждет депортации домой.

Гражданка Беларуси была освобождена из центра онлайн-мошенничества в Мьянме и переведена в миграционный центр тайского города Мьявади. Об этом сообщила россиянка Анна Л., которую также освободили из мошеннического колл-центра и передали дипломатам на территорию Таиланда, пишет ТАСС.

По словам россиянки, сейчас в миграционном центре в Мьявади находятся около 50 человек, ожидающих депортации.

«В основном это все китайцы. Недавно привезли 10 человек вьетнамцев и несколько дней назад привезли девушку из Беларуси. Она сейчас связывается с посольством Беларуси во Вьетнаме. Она в безопасности, с ней все хорошо», — рассказала она. И добавила, что белоруска в сильном стрессе.

В прошлом сентябре Беларусь потрясло громкое исчезновение в Мьянме белоруски Веры Кравцовой. Она стала заложницей в скам-центре. Позднее родителям девушки прислали справку на бирманском языке о том, что девушка якобы умерла от сердечного приступа. В СМИ появились сообщения, что ее продали на органы.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com