закрыть
8 июля 2026, среда, 15:23
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Врачей не хватает, а обещаний все больше»

4
  • 8.07.2026, 14:08
  • 1,094
«Врачей не хватает, а обещаний все больше»

Жители Борисова высказались о якобы сокращении очередей за талонами.

Главный врач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд заявил, что медицинские учреждения района постепенно переходят на новые цифровые сервисы, которые должны сделать запись к врачу проще и удобнее.

Ex-press.live спросил читателей: «А вы верите этим обещаниям?»

Большинство ответов оказались ироничными. Многие считают, что электронная запись сама по себе не решит главную проблему — нехватку врачей.

Валентина, 62 года, Борисов:

— Как только сама смогу записаться к врачу с первого раза, тогда и поверю окончательно. Пока что каждый раз одно и то же: либо талонов уже нет, либо советуют позвонить завтра пораньше. В итоге легче дождаться, когда само пройдет, чем попасть к терапевту.

Андрей:

— Очереди, наверное, действительно сократят. Просто теперь вместо очереди у регистратуры будет проблема зайти в электронную систему. Другие города это проходили: появляется новый сервис, а люди все равно продолжают звонить с самого утра. Потому что проблема не только в записи, а просто врачей становится меньше, чем пациентов. Если специалистов не хватает, никакая цифровизация свободные талоны не создаст.

Ирина:

— Главное не перепутать понятия. Раньше стояли в живой очереди, теперь будем сидеть в виртуальной. Несколько месяцев назад пыталась записать ребенка через интернет — свободных талонов не было вообще. Пришлось все равно идти в поликлинику. Так что пока цифровизация выглядит как новая вывеска на старой проблеме.

Сергей:

— Если система заработает так же быстро, как нам это обещают, то к узкому специалисту, может, уже мои внуки попадут без проблем. Но ведь дело не только в компьютерах. Которые, как известно, не доступны многим пожилым. Когда не хватает врачей, а к некоторым специалистам запись расписана на недели вперед, никакое новое приложение ситуацию само по себе не исправит.

Наталья:

— Каждый год слышим одно и то же: скоро станет проще, быстрее и удобнее. Надо признать, обещания действительно становятся все современнее — теперь они цифровые. Только пациентам хочется не новых слов, а возможности попасть к врачу без недель ожидания.

Павел, 69 лет:

— Записаться станет проще? Хотелось бы. Только объясните это тем людям, которые до открытия поликлиники уже стоят в очереди за талонами. Если бы все решалось новым приложением, очереди давно исчезли бы, но пока врачей не хватает, а нагрузка на тех, кто остался, только растет, электронная запись проблему не решит.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров
Формула окончательной победы Украины
Формула окончательной победы Украины Валерий Чалый
Наступает перелом
Наступает перелом Виктор Андрусив