«Врачей не хватает, а обещаний все больше»4
- 8.07.2026, 14:08
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Жители Борисова высказались о якобы сокращении очередей за талонами.
Главный врач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд заявил, что медицинские учреждения района постепенно переходят на новые цифровые сервисы, которые должны сделать запись к врачу проще и удобнее.
Ex-press.live спросил читателей: «А вы верите этим обещаниям?»
Большинство ответов оказались ироничными. Многие считают, что электронная запись сама по себе не решит главную проблему — нехватку врачей.
Валентина, 62 года, Борисов:
— Как только сама смогу записаться к врачу с первого раза, тогда и поверю окончательно. Пока что каждый раз одно и то же: либо талонов уже нет, либо советуют позвонить завтра пораньше. В итоге легче дождаться, когда само пройдет, чем попасть к терапевту.
Андрей:
— Очереди, наверное, действительно сократят. Просто теперь вместо очереди у регистратуры будет проблема зайти в электронную систему. Другие города это проходили: появляется новый сервис, а люди все равно продолжают звонить с самого утра. Потому что проблема не только в записи, а просто врачей становится меньше, чем пациентов. Если специалистов не хватает, никакая цифровизация свободные талоны не создаст.
Ирина:
— Главное не перепутать понятия. Раньше стояли в живой очереди, теперь будем сидеть в виртуальной. Несколько месяцев назад пыталась записать ребенка через интернет — свободных талонов не было вообще. Пришлось все равно идти в поликлинику. Так что пока цифровизация выглядит как новая вывеска на старой проблеме.
Сергей:
— Если система заработает так же быстро, как нам это обещают, то к узкому специалисту, может, уже мои внуки попадут без проблем. Но ведь дело не только в компьютерах. Которые, как известно, не доступны многим пожилым. Когда не хватает врачей, а к некоторым специалистам запись расписана на недели вперед, никакое новое приложение ситуацию само по себе не исправит.
Наталья:
— Каждый год слышим одно и то же: скоро станет проще, быстрее и удобнее. Надо признать, обещания действительно становятся все современнее — теперь они цифровые. Только пациентам хочется не новых слов, а возможности попасть к врачу без недель ожидания.
Павел, 69 лет:
— Записаться станет проще? Хотелось бы. Только объясните это тем людям, которые до открытия поликлиники уже стоят в очереди за талонами. Если бы все решалось новым приложением, очереди давно исчезли бы, но пока врачей не хватает, а нагрузка на тех, кто остался, только растет, электронная запись проблему не решит.