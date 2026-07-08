«Врачей не хватает, а обещаний все больше» 4 8.07.2026, 14:08

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Жители Борисова высказались о якобы сокращении очередей за талонами.

Главный врач Борисовской ЦРБ Александр Дрозд заявил, что медицинские учреждения района постепенно переходят на новые цифровые сервисы, которые должны сделать запись к врачу проще и удобнее.

Ex-press.live спросил читателей: «А вы верите этим обещаниям?»

Большинство ответов оказались ироничными. Многие считают, что электронная запись сама по себе не решит главную проблему — нехватку врачей.

Валентина, 62 года, Борисов:

— Как только сама смогу записаться к врачу с первого раза, тогда и поверю окончательно. Пока что каждый раз одно и то же: либо талонов уже нет, либо советуют позвонить завтра пораньше. В итоге легче дождаться, когда само пройдет, чем попасть к терапевту.

Андрей:

— Очереди, наверное, действительно сократят. Просто теперь вместо очереди у регистратуры будет проблема зайти в электронную систему. Другие города это проходили: появляется новый сервис, а люди все равно продолжают звонить с самого утра. Потому что проблема не только в записи, а просто врачей становится меньше, чем пациентов. Если специалистов не хватает, никакая цифровизация свободные талоны не создаст.

Ирина:

— Главное не перепутать понятия. Раньше стояли в живой очереди, теперь будем сидеть в виртуальной. Несколько месяцев назад пыталась записать ребенка через интернет — свободных талонов не было вообще. Пришлось все равно идти в поликлинику. Так что пока цифровизация выглядит как новая вывеска на старой проблеме.

Сергей:

— Если система заработает так же быстро, как нам это обещают, то к узкому специалисту, может, уже мои внуки попадут без проблем. Но ведь дело не только в компьютерах. Которые, как известно, не доступны многим пожилым. Когда не хватает врачей, а к некоторым специалистам запись расписана на недели вперед, никакое новое приложение ситуацию само по себе не исправит.

Наталья:

— Каждый год слышим одно и то же: скоро станет проще, быстрее и удобнее. Надо признать, обещания действительно становятся все современнее — теперь они цифровые. Только пациентам хочется не новых слов, а возможности попасть к врачу без недель ожидания.

Павел, 69 лет:

— Записаться станет проще? Хотелось бы. Только объясните это тем людям, которые до открытия поликлиники уже стоят в очереди за талонами. Если бы все решалось новым приложением, очереди давно исчезли бы, но пока врачей не хватает, а нагрузка на тех, кто остался, только растет, электронная запись проблему не решит.

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