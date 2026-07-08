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ВСУ сбили российский самолет

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  • 8.07.2026, 14:02
  • 7,044
ВСУ сбили российский самолет
иллюстативное фото

РФ уже потеряла 436 самолетов и 353 вертолета.

Воздушные силы ВСУ в среду, 8 июля, заявили о ликвидации российского самолета. В сообщении не уточняется, о каком именно самолете идет речь.

«Хорошие новости от Воздушных сил! Сегодня ликвидировали еще одного ✈️ российского воздушного террориста!» — говорится в сообщении.

4 июля Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что во время удара по аннексированному Крыму 26 июня на аэродроме Бельбек был уничтожен российский истребитель МиГ-29.

По состоянию на 8 июля, по данным Генштаба ВСУ, Россия потеряла в войне против Украины 436 самолетов и 353 вертолета.

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